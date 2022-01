Szwecja chce pogłębiać współpracę z NATO. Powodem zagrożenie ze strony Rosji

"Dziękuję Jensowi Stoltenbergowi za rozmowę na temat ważności utrzymania europejskiego porządku bezpieczeństwa i pogłębienia partnerstwa między Szwecją a NATO" - napisała w piątek na Twitterze szefowa szwedzkiego rządu. Jens Stoltenberg podkreślił ze swojej strony na Twitterze, że "Szwecja jest cenionym partnerem NATO". "Popieramy prawo każdego narodu do swobodnego wyboru własnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa" - napisał.

Współpraca z Sojuszem

Szwecja nie jest członkiem NATO, ale współpracuje z Sojuszem. W 2020 roku szwedzki parlament głosami opozycji zobowiązał rząd do przyjęcia tzw. opcji NATO, czyli utrzymania gotowości do wstąpienia do Paktu Północnoatlantyckiego. Podobną możliwość wyraziła wcześniej Finlandia.