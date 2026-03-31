Nigdy nie przegrał ze Szwedami. W Sztokholmie może stracić rekord

Polacy walczą o mundial
Źródło: Leszek Szymański/PAP
Innego wyjścia nie ma - wygrany bierze wszystko, przegrany nie wystąpi w mistrzostwach świata. We wtorkowy wieczór Polacy muszą pokonać Szwedów na ich terenie, w Sztokholmie. Jak tego dokonać? - Sam jestem ciekaw, jak chłopcy poradzą sobie z taką odpowiedzialnością. Mam nadzieję, że będą na tyle umotywowani, by wznieść się wyżyny - mówi TVN24+ Włodzimierz Lubański.
Historia nie stoi po naszej stronie. 28 meczów ze Szwecją - dziewięć zwycięstw, cztery remisy, 15 porażek. Bramki: 41-59 na niekorzyść Biało-Czerwonych. Wygrane ze Szwecją na jej terenie mieliśmy tylko dwie, a ostatnia w roku - uwaga - 1930. Tak, blisko 100 lat temu.

Wiadomość dobra - 29 marca 2022, Chorzów, Szwecja pokonana 2:0, także w barażu, o udział w mistrzostwach świata w Katarze. Teraz wygrać też trzeba, innej drogi nie ma.

Poprzednie wyjazdowe porażki - było, minęło? Czas przeszły?

- Szwecja to był i jest bardzo, ale to bardzo trudny zespół do pokonania. Organizacja gry, taka piłkarska solidność, może bez potrzebnej od czasu do czasu finezji, bezpośrednie pojedynki i fizyczne przygotowanie, to są ich ogromne atuty - mówi Włodzimierz Lubański, wciąż najmłodszy debiutant w narodowych barwach - 4 września 1963 roku miał 16 lat. W reprezentacji rozegrał 75 meczów, w Monachium w 1972 roku zdobył olimpijskie złoto.

Trening reprezentacji Polski. Warszawa, 28 marca 2026 roku
Źródło: Leszek Szymański/PAP

"Na własnej skórze doświadczyłem ich siły"

Na siłę Szwedów zwracał też uwagę w TVN24+ Jacek Krzynówek, mający za sobą 96 występów w narodowych barwach. Polska z nim w składzie mierzyła się ze Szwecją trzy razy, trzy razy przegrywając, najwyżej - 0:3 - w Sztokholmie.

- Pamiętam jedno, oni niszczyli nas fizycznie. Tak, niszczyli. Większość z nas grała wtedy gdzieś w Niemczech lub na południu Europy, gdzie piłka wyglądała troszkę inaczej. A Skandynawowie, wiadomo, albo liga angielska, albo holenderska, bardzo fizyczna gra. Fizycznie nas nie to, że przewyższali. Oni nas tłamsili - opowiadał przed rozegranym 26 marca w Warszawie półfinałem baraży z Albanią, wygranym przez Biało-Czerwonych 2:1.

- Zgadza się, to chłopcy niezwykle dobrze przygotowani pod względem fizycznym - potwierdza Lubański. - Ja zwracam jednak uwagę na organizację gry, oni są bardzo konkretni w tym elemencie. Naprawdę trudno ich pokonać, mogę to powiedzieć z własnego doświadczenia, bo z nimi rywalizowałem i na własnej skórze doświadczyłem tej ich siły - opowiada.

Grał ze Szwedami w dwóch spotkaniach. W 1964 roku, kiedy miał zaledwie 17 lat - w Sztokholmie było 3:3, po golach dla Polski Ernesta Pola i dwóch Jana Liberdy. - To były początki mojej kariery, również jeżeli chodzi o reprezentację - wspomina.

Mecz numer 2 - rok 1966, Wrocław, znowu remis, 1:1, po golu Stanisława Oślizło. - Proszę zwrócić uwagę, że byliśmy wtedy zespołem, który dorastał już do pewnego poziomu europejskiego, a mimo to z tymi Szwedami nie było łatwo - opowiada Lubański.

- Przypominam sobie ten mecz, rzeczywiście wspaniała atmosfera we Wrocławiu. I ci Szwedzi... To była wartościowa lekcja, bo grając z takim przeciwnikiem uczyliśmy się czegoś, co potem każdemu z nas bardzo się przydawało. Trudna do pokonania była zresztą nie tylko ich narodowa drużyna, te klubowe też stwarzały problemy - przyznaje.

"Przyszłość zależy tylko od nas"

Jak nie przegrać ze Szwedami teraz? Więcej - jak ich pokonać, skoro innej drogi do mistrzostw świata nie ma?

Dziennikarz eurosport.pl
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica