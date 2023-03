Szwedzki sąd rozpatrzy pozew Grety Thunberg przeciwko państwu. Chodzi o niedostateczną politykę klimatyczną

Występują przesłanki formalne do zajęcia się sprawą - zdecydował szwedzki sąd w sprawie pozwu złożonego przez ekologiczną aktywistkę Gretę Thunberg. To będzie proces o niedostateczną politykę klimatyczną kraju. Thunberg oraz 300 innych osób powołują się w pozwie na Europejską Konwencję Praw Człowieka.

Sąd w Nacka pod Sztokholmem poinformował we wtorek o przyjęciu pozwu złożonego przez aktywistkę Gretę Thunberg oraz młodzież z organizacji Aurora przeciwko państwu szwedzkiemu. - Doszliśmy do wniosku, że występują przesłanki formalne do zajęcia się sprawą - oświadczył sędzia Olof Roos.