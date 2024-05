Szwedzka policja wzmocniła w piątek ochronę obiektów żydowskich w całym kraju po strzelaninie, do której doszło w nocy z czwartku na piątek w pobliżu ambasady Izraela w centrum Sztokholmu.

- Zwiększamy poziom bezpieczeństwa dopóki nie będziemy mieć jasności co do przyczyn incydentu - podkreślił w komunikacie Per Engstroem z policji w Sztokholmie.