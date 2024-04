Polak zastrzelony w Sztokholmie. Siostra: chciał dawać przykład swojemu synowi

Chciał dawać przykład swojemu synowi, był bardzo zaangażowanym i dobrym ojcem. Pozostawił po sobie wielką pustkę - w rozmowie ze szwedzkimi mediami mówi siostra zastrzelonego w Sztokholmie Polaka. 39-latek w środę zginął na oczach swojego 12-letniego syna. Po śmierci Polaka, w miejscu gdzie doszło do tragedii gromadzili się ludzie, którzy zapalali znicze i wspominali mężczyznę.

Do tragedii doszło w środę w dzielnicy Skarholmen w Sztokholmie . Według relacji mediów, 39-letni Polak o imieniu Michał był w drodze z dzieckiem na basen, gdy spotkał grupę młodzieży w tunelu pod wiaduktem. Między mężczyzną a nastolatkami doszło do wymiany zdań, następnie w jego kierunku padł śmiertelny strzał.

Dzień później z gazetą "Aftonbladet" rozmawiała siostra mężczyzny, pani Aneta. - Czuję się jak w teatrze, jak na scenie, gdzie gramy, a potem wracamy do domu i wszystko powinno być jak zwykle. Nie mogę do tego przywyknąć - przyznała.

"Był bardzo zaangażowanym ojcem"

Według gazet "Aftonbladet" oraz "Expressen" 39-latek wcześniej wykazywał postawę obywatelską i kontaktował się z policją w sprawie młodzieżowych grup, które handlują narkotykami. Pani Aneta, pytana, dlaczego jej brat odważył się przeciwstawić grupie młodzieży, odpowiedziała, że jej zdaniem zrobił to dla swojego syna.

- Wyobrażam sobie, że kazał im odejść. Bardzo ważne było dla niego dawanie dobrego przykładu. Chciał dawać przykład swojemu synowi, był bardzo zaangażowanym i dobrym ojcem. Pozostawił po sobie wielką pustkę - zaznaczyła. Jej zdaniem mężczyzna nie chciał, by jego syn dorastał w środowisku młodzieżowych gangów.

Jednocześnie kobieta była zła z powodu obecności polityków na miejscu tragedii. W czwartek w miejscu śmierci Polaka pojawił się premier Szwecji. - Ani razu nie podeszli do nas, nie przeprosili, nie przywitali się. Pokazują się przed kamerami, a potem idą do domu. Jestem zmęczona tym ich udawaniem. Zwłaszcza, że mój brat musiał zapłacić życiem za to, że chciał się czemuś sprzeciwić - podkreśliła.