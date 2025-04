Szwecja ogłosiła pakiet pomocy dla Ukrainy. Największy od początku inwazji

Ukraina walczy o powrót dzieci uprowadzonych przez Rosję Źródło: Justyna Kazimierczak/Fakty o Świecie TVN24 BiS

1132 dni temu rozpoczęła się inwazja zbrojna Rosji na Ukrainę. Rząd Szwecji ogłosił 19. pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 16 miliardów koron (około 1,4 miliarda euro). Pod względem finansowym to największa od 2022 roku darowizna, jaką Szwecja przekazała zaatakowanemu przez Rosję krajowi. Oto najważniejsze wydarzenia minionej doby dotyczące wojny w Ukrainie.

> Myślę, że Władimir Putin dotrzyma słowa i swojej części umowy w sprawie zawieszenia broni na Ukrainie - powiedział prezydent USA Donald Trump. Ponownie powiedział też, że słyszał o zamiarze Ukrainy wycofania się z umowy surowcowej.

> - Ukraińcy nie są zaskoczeni tym, co robią Stany Zjednoczone, dlatego że Ukraina nigdy nie miała podstaw do głębokiej wiary w stałość uczuć Stanów Zjednoczonych wobec ich kraju - mówił w "Faktach po Faktach" prezes Fundacji imienia Stefana Batorego Edwin Bendyk. Przytoczył również dane, z których wynika, że ochłodzenie między Kijowem i Waszyngtonem przyczyniło się do wzrostu poparcia dla Wołodymyra Zełenskiego w Ukrainie. - Ale stało się jeszcze coś ciekawszego - dodał.

> Propozycja złożona przez prezydenta Finlandii Alexandra Stubba dotycząca zawieszenia broni na Ukrainie, które miałoby się rozpocząć na Wielkanoc, czyli 20 kwietnia, "wywiera presję na Rosję" – oznajmił szef dyplomacji Estonii Margus Tsahkna.

> Rząd Szwecji ogłosił 19. pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 16 mld koron (ok. 1,4 mld euro). Pod względem finansowym to największa od 2022 roku darowizna, jaką Szwecja przekazała zaatakowanemu przez Rosję krajowi.

> Władimir Putin podpisał dekret o wiosennym poborze obywateli Rosji do służby wojskowej. Niezależny rosyjski portal Meduza podał, że armię ma zasilić 160 tysięcy poborowych. To największy pobór od wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie.

> Rosyjskie aktywa, zamrożone w Europie, powinny być wykorzystane na rzecz pomocy Ukrainie - zadeklarował w Madrycie przed spotkaniem tzw. Wielkiej Piątki minister spraw zagranicznych Hiszpanii Jose Manuel Albares.

> Rosja chce politycznych zysków za to, że po prostu nie będzie zabijać ludzi. Rosja nie chce zakończenia tej wojny, dla niej pozostawanie w stanie wojny jest naturalne i dziś jest jedyną opcją - stwierdził w rozmowie z Katarzyną Górniak z "Faktów" TVN Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.