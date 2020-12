Miała więzić syna przez 30 lat we własnym mieszkaniu. "Nie udało nam się znaleźć żadnych dowodów"

Szwedzka prokuratura przekazała, że 70-letniej kobiecie, która była podejrzewana o przetrzymywanie 41-letniego syna przez nawet 30 lat, nie postawiono zarzutów i została zwolniona z aresztu. - Nie udało nam się znaleźć żadnych dowodów na to, że kobieta popełniła przestępstwo - przekazała prokurator Emma Olsson.

Dramatyczną historię ze Szwecji opisała we wtorek gazeta "Expressen". Według jej relacji krewna 41-letniego mężczyzny przyszła do niego w niedzielny wieczór. Gdy weszła do niezamkniętego mieszkania, nikt jej nie odpowiedział, a z wnętrza ciemnego mieszkania uderzył ją smród. - Przez wiele lat nikt nie sprzątał domu. Było zupełnie cicho, z wyjątkiem dźwięku starego telewizora, który był włączony - opowiadała.