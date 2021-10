Komisja ds. zbadania strategii walki z koronawirusem krytykuje szwedzki rząd: działał zbyt opieszale

Eksperci z powołanej przez rząd oraz opozycję "koronakomisji" stwierdzili, że koronawirus rozprzestrzenił się w Szwecji szybko po zimowych feriach na początku 2020 roku, a jego źródłem były wyjazdy na narty do Austrii oraz Włoch. - Prawdopodobnie w marcu (2020 roku) sytuacja epidemiczna była bardziej dramatyczna, niż wynikało to z danych prezentowanych wówczas przez urzędy - podkreślił przewodniczący komisji i były prezes najwyższego sądu administracyjnego Mats Melin.

Komisja o braku radykalnych działań władz

Według członków komisji do szwedzkich domów opieki przedostały się te same warianty koronawirusa, które zostały przywiezione z Alp. W pierwszych miesiącach seniorzy stanowili zdecydowaną większość wszystkich ofiar śmiertelnych COVID-19. - Wynikało to z ogólnego dużego rozprzestrzenienia się wirusa w społeczeństwie - zaznaczył Melin.