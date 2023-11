Miasto namawia mieszkańców, by mówili sobie "cześć". I podaje ważny powód

Szwedzkie miasto Luleå zachęca mieszkańców, by się ze sobą witali. To część nowej kampanii, która ma na celu poprawę nastroju ludzi, szczególnie tych, którzy mogą czuć się samotni. "Witanie się sprawia, że czujemy się komfortowo i bezpiecznie" - podkreślają władze miasta.

Luleå jest miastem zamieszkiwanym przez około 80 tys. osób. Znajduje się na północy Szwecji, przez co w miesiącach zimowych do mieszkańców dociera bardzo niewiele światła słonecznego - tylko przez około 3 godziny dziennie. Ogranicza to możliwość kontaktów twarzą w twarz, a BBC zauważa, że w związku z tym mieszkańcy Lulei mają reputację powściągliwych i niezbyt towarzyskich. Władze miasta postanowiły to zmienić i rozpocząć kampanię, której celem jest zachęcanie mieszkańców do kontaktu i poprawa ich nastroju.

31 października, w obchodzony w Szwecji Dzień Sąsiada, w mediach społecznościowych miasta pojawił się wpis zachęcający mieszkanców do witania się ze sobą. "Witanie się to mała rzecz, ale badania pokazują, że może przyczynić się do poprawy więzi społecznych i mieć pozytywny wpływ na zdrowie, bezpieczeństwo i samopoczucie" - napisano. Kampanii towarzyszy film zachęcający do witania się z przechodniami. Pokazuje mężczyznę, który przechodzi obok siedzącej w parku kobiety, wita się z nią, ta nie odpowiada, ale po chwili się szeroko uśmiecha. Ta sama kobieta wita się później ze starszą kobietą, która również początkowo nie reaguje, ale później także się uśmiecha.

Na stronie internetowej miasta można przeczytać, że "witanie się sprawia, iż czujemy się komfortowo i bezpiecznie. To coś, co wszyscy możemy zrobić, by stworzyć bardziej przyjazną Luleę". "Twoje 'cześć' może wiele zmienić" - napisano.

Anna Lindh Wikblad z rady miasta przekazała, że miasto ma ambicję pozostania "bezpiecznym i przyjemnym miejscem dla tych, którzy tu mieszkają, ale i przyciągnięcia nowych mieszkańców". Z kolei Åsa Koski, zajmująca się mediami społecznościowymi Lulei, podkreśla, że kampania ma też na celu "wzmocnienie poczucia sprawczości wśród mieszkańców", że mogą wpływać na dobrobyt swojego miasta również poprzez zwykłe przywitanie.

