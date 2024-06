Aresztowany i oskarżony o szpiegostwo. Szwedzki dyplomata opuścił irańskie więzienie

Aresztowanie Floderusa

Powiedział, że o dniu uwolnienia marzył niezliczoną ilość razy. - Tylko po to, by później obudzić się na tej cholernej betonowej podłodze – zaznaczył. - Teraz zaczyna do mnie docierać, że opuściłem irańską przestrzeń powietrzną i znów wracam do domu.