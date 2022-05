Szwecja i Finlandia złożyły wnioski o przystąpienie do NATO. Erdogan o "szczególnym wyczuleniu", Johnson o "historycznym dniu"

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan, odnosząc się do złożenia wniosków przez Finlandię i Szwecję o przystąpienie do NATO, wyraził nadzieję, że sojusznicy "zrozumieją turecką wrażliwość". - Jesteśmy szczególnie wyczuleni na punkcie ochrony naszych granic przed atakami organizacji terrorystycznych - powiedział. Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson ocenił natomiast, że złożenie wniosków przez oba kraje "to historyczny dzień dla naszego sojuszu i dla świata".

Sytuację komentował prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan, który od początku dyskusji o wstąpieniu obu krajów do NATO zgłasza zastrzeżenia do tego pomysłu.

Erdogan: oczekujemy, że nasi sojusznicy w NATO zrozumieją naszą wrażliwość

Erdogan powtórzył także, że dyplomaci ze Szwecji i Finlandii "nie mają po co przyjeżdżać do Turcji". Szwedzki MSZ zapowiedział wcześniej, że do Ankary udadzą się delegacje Sztokholmu i Helsinek. Turcja - jako państwo członkowskie NATO - może zawetować wstąpienie Szwecji i Finlandii do Sojuszu.