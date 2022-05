Szwecja i Finlandia złożą w środę wniosek o wstąpienie do NATO

Premier Szwecji Magdalena Andersson i prezydent Finlandii Sauli Niinisto zapowiedzieli we wtorek w Sztokholmie, że ich kraje złożą w środę wniosek o wstąpienie do NATO. To historyczny krok dla sojuszu obronnego i dla Europy – ocenił kanclerz Niemiec Olaf Scholz.

Szwecja i Finlandia złożą wspólnie wniosek o wstąpienie do NATO w środę - poinformowali w Sztokholmie premier Szwecji Magdalena Andersson oraz prezydent Finlandii Sauli Niinisto. - Członkostwo w NATO wzmocni bezpieczeństwo Szwecji, ale także regionu Morza Bałtyckiego, a to że aplikujemy razem z Finlandią oznacza, że możemy przyczynić się do bezpieczeństwa w Europie Północnej - podkreśliła Andersson.

Niinisto dodał, że "dzięki NATO państwa nordyckie staną się bezpieczniejsze". - Będzie wyróżniać nas nie tylko demokracja, dobrobyt i poszanowanie praw człowieka, ale też bezpieczeństwo - zaznaczył. Niinisto oraz Andersson wyrazili przekonanie, że dzięki dołączeniu ich krajów do NATO w organizacji "powstanie nowy nordycki blok".

Władze Szwecji i Finlandii spotkają się z Bidenem

Prezydent Finlandii przypomniał, że Rosja straszyła reakcją, jeśli Finlandia i Szwecja będą starały się o wejście do NATO. - Teraz wygląda na to, że tak się nie stanie, choć nie można wykluczyć zagrożeń hybrydowych - podkreślił Niinisto.

Premier Szwecji Magdalena Andersson i prezydent Finlandii Sauli Niinisto Anders Wiklund/PAP/EPA

W czwartek politycy udają się do Waszyngtonu na spotkanie z prezydentem USA Joe Bidenem. Jednym z podnoszonych tematów będzie właśnie stanowisko Turcji. Inne to między innymi kalendarium przyjęcia obu krajów do Sojuszu, które musi zostać ratyfikowane przez 30 parlamentów narodowych członków NATO oraz praktyczne szczegóły pomocy, jaką zadeklarowały USA w przypadku agresji ze strony Rosji w okresie rozpatrywania wniosku.

Niinisto, który składa oficjalną dwudniową wizytę w Sztokholmie, został przyjęty we wtorek przez króla Karola XVI Gustawa. W środę odwiedzi bazę szwedzkiej marynarki wojennej w Berga.

Kanclerz Niemiec popiera wstąpienie Szwecji i Finlandii do NATO

Ubieganie się Szwecji i Finlandii o członkostwo w NATO to "historyczny krok dla sojuszu obronnego i dla Europy" – powiedział we wtorek w trakcie konferencji z premierem Liechtensteinu Danielem Rischem kanclerz Niemiec Olaf Scholz.

W ocenie Scholza, działania Szwecji i Finlandii są reakcją na rosyjską agresję na Ukrainę i wynikającą z niej "dramatyczną zmianę sytuacji bezpieczeństwa w Europie". - Rząd federalny z zadowoleniem przyjmuje tę suwerenną decyzję naszych skandynawskich przyjaciół. Jesteśmy już teraz bardzo blisko związani z Finlandią i Szwecją w ramach Unii Europejskiej oraz poprzez nasze stosunki dwustronne i w zakresie bezpieczeństwa – podkreślił.

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz FILIP SINGER/PAP/EPA

Jak przypomniał, NATO jest sojuszem obronnym, który nie jest skierowany przeciwko komukolwiek, lecz zapewniać ma ochronę i bezpieczeństwo wszystkim sojusznikom. - Składając wniosek o członkostwo, Finlandia i Szwecja korzystają ze swojego suwerennego prawa do swobodnego wyboru sojuszu – dodał Scholz.

Jak zapewnił kanclerz, "Niemcy będą pracować nad tym, aby proces akcesyjny przebiegał szybko". - Republika Federalna Niemiec przeprowadzi ratyfikację niezwłocznie w porozumieniu z organami konstytucyjnymi i będzie też zachęcać do tego inne kraje – podkreślił Scholz.

Dlaczego Finlandia i Szwecja do tej pory nie chciały wstąpić do NATO? "Podcast o zagranicy" Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:asty/kg

Źródło: PAP