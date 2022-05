Droga do NATO. W Szwecji "zapewnienie wsparcia ze strony amerykańskiej", w Finlandii "tajne" zebranie w parlamencie

Minister spraw zagranicznych Szwecji Ann Linde przekazała, że otrzymała od amerykańskich władz obietnicę wsparcia dla jej kraju w kwestii bezpieczeństwa w okresie rozpatrywania ewentualnego wniosku o członkostwo w NATO. O ewentualnym wejściu do grona państwa Sojuszu mówił także na spotkaniu z władzami parlamentu, szefami kluczowych komisji oraz liderami partii prezydent Finlandii. Po rosyjskiej napaści na Ukrainę oba te kraje zaczęły bardzo poważnie rozważać wejście do Sojuszu.

- Nie będę wdawała się w szczegóły, ale jestem pewna, że mamy zapewnienie wsparcia ze strony amerykańskiej. Nie są to jednak gwarancje bezpieczeństwa, jakie można uzyskać będąc pełnoprawnym członkiem NATO - powiedziała Linde w szwedzkiej telewizji publicznej SVT.

Według Linde deklaracja USA "ma ogromne znaczenie" dla trwającej właśnie analizy strategii bezpieczeństwa Szwecji. Do połowy maja rząd tego kraju ma przedstawić swój stosunek do ewentualnego wejścia do NATO.