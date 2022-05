Przywódcy Szwecji i Finlandii negocjowali z Erdoganem w sprawie przystąpienia do NATO. Rozmowy bez przełomu

Premier Szwecji Magdalena Andersson i prezydent Finlandii Sauli Niinisto rozmawiali w sobotę telefonicznie z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem. Rozmowy te nie przyniosły przełomu w sprawie przystąpienia obu krajów do NATO. Ankara ponowiła swoje żądania dotyczące zaprzestania wspierania Kurdów.

Andersson po rozmowie napisała na Twitterze, że "oczekuje wzmocnienia stosunków dwustronnych z Turcją, w tym na rzecz pokoju, bezpieczeństwa i walki z terroryzmem". "Finlandia potępia terroryzm we wszystkich jego formach i przejawach. Bliski dialog (z Turcją) trwa" - podkreślił również na Twitterze Niinisto.

Według tureckiej agencji Anatolia, na którą powołuje się Reuters, prezydent Erdogan w rozmowie z premier Andersson ponownie wezwał Sztokholm do zaprzestania wspierania politycznie, finansowo oraz bronią terrorystów. Turecki przywódca wezwał również władze Szwecji do cofnięcia wprowadzonego w 2019 roku embarga na eksport broni do Turcji.