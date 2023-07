Greta Thunberg usunięta przez policję z protestu. Kilka godzin po ukaraniu jej przez sąd

Szwedzka aktywistka klimatyczna Greta Thunberg została siłą usunięta przez policję z protestu w Malmoe. Stało się to kilka godzin po tym, jak lokalny sąd skazał ją na karę grzywny za celowe nieposłuszeństwo wobec policji podczas podobnej manifestacji miesiąc wcześniej.

Greta Thunberg wraz z innymi aktywistami 19 czerwca uniemożliwiła wjazd ciężarówek z cysternami do portu naftowego w Malmoe. Aktywistka została poproszona przez policję o opuszczenie miejsca, ale odmówiła. W związku z niezastosowaniem się do polecenia została siłą usunięta i zatrzymana.

Thunberg: moje działania są usprawiedliwione

W poniedziałek sąd w Malmoe skazał Thunberg na karę grzywny za celowe nieposłuszeństwo wobec policji. Aktywistka klimatyczna potwierdziła przed sądem, że była częścią protestującej grupy i nie posłuchała poleceń policji, ale nie przyznała się do winy.

- To prawda, że tego dnia byłam w tym miejscu i otrzymałam polecenie (od policji), którego nie posłuchałam, ale chciałabym zaprzeczyć oskarżeniu o to, że popełniłam jakiekolwiek przestępstwo - dodała.

Sąd nakazał Thunberg zapłacić 1500 koron szwedzkich i dodatkowe 1000 koron na rzecz szwedzkiego funduszu dla ofiar przestępstw. Wysokość grzywny została ustalona proporcjonalnie do jej zadeklarowanych dochodów. Niezastosowanie się do polecenia policji grozi karą do sześciu miesięcy więzienia.