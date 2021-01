Greta Thunberg na znaczku pocztowym 

Szwedzka poczta PostNord uhonorowała aktywistkę klimatyczną Gretę Thunberg znaczkiem pocztowym z jej wizerunkiem. Jest to jeden z serii znaczków, które nawiązują do kwestii ochrony środowiska. Szwedka została uwieczniona przez ilustratora w żółtym płaszczu w towarzystwie ptaków.

Obraz przedstawiający Gretę autorstwa Henninga Trollbeacka jest częścią nowej serii znaczków, które nawiązują do celów szwedzkiej ochrony środowiska. Pozostałe motywy to zagrożone wyginięciem rośliny górskie, krajobraz rolniczy, leśny oraz bagienny.

Strajk klimatyczny w pandemii

Wiosną Greta Thunberg z powodu wybuchu pandemii COVID-19 zawiesiła trwające od 2018 roku piątkowe strajki, nawołując do kontynuowania protestów w internecie. Jesienią Szwedka po roku przerwy rozpoczęła naukę w szkole średniej i znów zaczęła pojawiać się przed szwedzkim parlamentem. Na ogół, jeśli nie jest to dzień strajku ogólnoświatowego, Thunberg pozuje przez chwilę do zdjęć do mediów społecznościowych i wraca rowerem do szkoły.