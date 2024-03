Greta Thunberg, wraz z kilkoma innymi aktywistami klimatycznymi, przez drugi dzień z rzędu blokowała wejście do budynku szwedzkiego parlamentu. Przybyli na miejsce policjanci musieli odciągać grupę siłą.

W poniedziałek grupa aktywistów klimatycznych z Gretą Thunberg na czele rozpoczęła blokowanie głównego wejścia do parlamentu Szwecji. Na to samo miejsce powrócili we wtorek rano. Młodzi ludzie, siedząc przed drzwiami budynku, wyrażali sprzeciw wobec bezczynności polityków w walce ze zmianami klimatu. Mieli ze sobą transparenty, w tym jeden z napisem "sprawiedliwość klimatyczna = sprawiedliwość społeczna" w języku angielskim. Wtorkowy protest został jednak przerwany przez policję, która usunęła jego uczestników sprzed budynku.