Gotlandia przygotowuje się na ewentualny atak Rosji. Szwedzkie władze zapowiadają rozbudowę koszar

Na Gotlandii, należącej do Szwecji wyspie, która położona jest strategicznie pośrodku Morza Bałtyckiego, trwają przygotowania do ewentualnego ataku ze strony Rosji, który mógłby przypadać na okres rozpatrywania szwedzkiego wniosku o wstąpienie do NATO. Armia przeprowadza ćwiczenia z lokalną obroną terytorialną, a władze w Sztokholmie zapowiedziały rozbudowę koszar na wyspie.