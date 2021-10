Eksplozja w budynku wielorodzinnym w Goeteborgu. Podejrzany o spowodowanie wybuchu znaleziony martwy

Eksplozja w Goeteborgu. Kilkanaście osób trafiło do szpitali

Do eksplozji, a w jej następstwie pożaru, doszło w budynku wielorodzinnym w Goeteborgu 28 września wczesnym rankiem. Agencja Reutera podała, że do szpitali trafiło co najmniej 16 osób. Szwedzkie radio SR informowało z kolei, że do szpitali przewieziono 25 osób.