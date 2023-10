Eksplozje w Sztokholmie. Szwedzkie media: kolejna odsłona wojny gangów narkotykowych

Na przedmieściach Sztokholmu doszło w poniedziałek rano do dwóch eksplozji w budynkach mieszkalnych. Po jednym z domów zostały gruzy, drugi został zniszczony w mniejszym stopniu. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Według szwedzkich mediów detonacje to kolejna odsłona trwającej w kraju wojny gangów narkotykowych.

Do eksplozji doszło w dzielnicy willowej w Haesselby oraz Fullersta pod Sztokholmem. - W wyniku eksplozji dom w Haesselby został całkowicie zniszczony, pozostały po nim jedynie gruzy. Ogień zajął dachy sąsiednich budynków - przekazał Daniel Wikdahl ze sztokholmskiej policji.

Wojna gangów w Sztokholmie

Według szwedzkiej telewizji SVT detonacje mają związek z trwającą od kilku miesięcy w Sztokholmie oraz Uppsali wojną gangów narkotykowych . W tym roku w Szwecji doszło już do 134 wybuchów. W ubiegłym tygodniu pod Uppsalą w wyniku eksplozji domu jednorodzinnego zginęła przypadkowa osoba.

W Szwecji we wrześniu w wyniku strzelanin oraz wybuchów zginęło łącznie 12 osób. Porachunki mają związek z konfliktem wokół gangu narkotykowego Foxtrot, którego bossem jest poszukiwany listem gończym Rawa Majid, pseudonim Lis Kurdyjski. Mężczyzna zbiegł do Turcji, skąd wydaje dyspozycje. Majid jest skonfliktowany z Mikaelem Tenezosem "Grekiem", ale ma też wrogów we własnym gangu.