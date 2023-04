Manewry Aurora 23 w Szwecji z udziałem polskich żołnierzy. Największe takie ćwiczenia od 1989 roku

czytaj dalej

36-latka z Florydy przyznała się w ostatni piątek przed sądem do oszukiwania od lat 87-letniego mężczyzny, informuje nowojorski prokurator Damian Williams. Od maja 2017 roku ofiara straciła ok. 2,8 mln dolarów. Kobiecie grozi do 20 lat więzienia, w lipcu ma usłyszeć wyrok w tej sprawie.