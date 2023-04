Ciężarówka zwisała na burcie promu. Wszystko przez kierowcę

czytaj dalej

W Sudanie doszło do starć między armią a grupą paramilitarną o nazwie Siły Szybkiego Wsparcia (RSF). Według doniesień medialnych, wojsko otoczyło jedną z baz RSF, a żołnierze otworzyli ogień z ciężkiej broni. Obie strony konfliktu informują, że to pod ich kontrolą znajdują się kluczowe budynki w mieście - podaje BBC. Nad miastem latają wojskowe samoloty. W starciach zginęło jak dotąd co najmniej trzech cywilów. Kilkadziesiąt osób zostało rannych.