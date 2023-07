Ankara blokuje akcesję Szwecji do NATO. Erdogan: najpierw otwórzcie Turcji drzwi do Unii Europejskiej

Przed wylotem na szczyt NATO , który rozpocznie się we wtorek w Wilnie, prezydent Turcji oświadczył, że nikt nie powinien oczekiwać po Turcji dążenia do kompromisu, jeśli chodzi o kwestię zgody jego kraju na przyjęcie Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego.

- Turcja czeka u drzwi Unii Europejskiej już od ponad 50 lat, a prawie wszystkie kraje członkowskie NATO są teraz członkami UE. Zwracam się do tych państw, które przez ponad 50 lat trzymały Turcję u bram Unii Europejskiej: otwórzcie drogę do członkostwa Turcji w Unii Europejskiej. Gdy wy utorujecie drogę Turcji, my utorujemy drogę Szwecji, tak zrobiliśmy to w przypadku Finlandii – oświadczył Erdogan. Prezydent Turcji wypowiedział się także na poniedziałkowej konferencji na temat możliwego dołączenia do NATO przez Ukrainę, stwierdzając, że zakończenie wojny z Rosją, "ułatwi" proces akcesyjny Kijowa.