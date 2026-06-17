Świat Zmuszał żonę do świadczenia usług seksualnych. Czerpał z tego zyski Oprac. Ewa Żebrowska |

Coraz więcej przypadków przemocy domowej wobec kobiet w Polsce. Eksperci wskazują, gdzie szukać pomocy (materiał z lutego 2025 r.) Źródło wideo: Renata Kijowska/Fakty TVN Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Wyrok zapadł we wtorek wieczorem przed Sądem Rejonowym w Ångermanland. Po długim procesie 61-letni mężczyzna został uznany winnym stręczycielstwa, a także usiłowania gwałtu, dwóch przypadków napaści i sześciu przypadków gróźb karalnych. Skazano go na cztery lata i pięć miesięcy pozbawienia wolności. Prokuratura wnioskowała o dziesięć lat.

Zmuszał żonę do prostytucji, czerpał ogromne zyski

W ocenie sądu 61-latek czerpał ogromne zyski ze zmuszania żony do świadczenia usług seksualnych. Według oskarżycieli traktował to jak biznes - umawiał wizyty mężczyzn, ustalał ceny, mówił o pakietach, stałych klientach i znaczeniu budowania bazy zaufanych osób. - Mieszkali sami na farmie. Kobieta była odcięta od przyjaciół i rodziny, całkowicie zdana na jego łaskę - mówiła w sądzie prokurator Ida Annerstedt, opisując, że mąż kontrolował żonę za pomocą monitoringu, podawał jej narkotyki i groził.

Policja wszczęła śledztwo jesienią ubiegłego roku po tym, jak przerażona kobieta zadzwoniła pod numer alarmowy. Przekazała służbom, że jest więziona we własnym domu i zastraszana.

Po aresztowaniu mężczyzny policja rozpracowała zakrojone na szeroką skalę działania mężczyzny i jego klientów - relacjonuje szwedzki dziennik "Dagens Nyheter". Dzięki rezerwacji terminów i przelewom zidentyfikowano co najmniej 120 osób. Część z nich kobieta znała osobiście, bo byli mieszkańcami tej samej gminy, ale niektórzy przyjeżdżali z daleka. Dowodami w sprawie były m.in. nagrania ze spotkań erotycznych, które dla zysku były transmitowane na różnych portalach.

Sam określał siebie "potworem"

Skazany mężczyzna był czołową postacią gangu motocyklowego Hells Angels. W ostatnich latach prowadził wiele firm, był zadłużony na miliony koron. Od jesieni, gdy został oskarżony w sprawie, zaprzeczał wszelkim zarzutom. Jego adwokatka utrzymywała, że nigdy nie zmuszał żony do robienia niczego wbrew jej woli. Przedstawiono też historię czatów, w których kobieta wydawała się być pozytywnie nastawiona do świadczenia usług seksualnych. W ocenie prokuratury była zastraszana.

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Obrończyni mężczyzny mówiła też w sądzie, że mąż pomógł spełnić marzenie żony o "życiu luksusowej prostytutki" inspirowane filmem z "Pretty Woman" - pisze SVT Nyheter. 61-latek twierdził, że jedynie pomagał w kwestiach organizacyjnych. Sam jednak w wiadomościach do żony określał siebie "potworem", by wymóc na niej posłuszeństwo. Według sądu z działalności żony czerpać duże korzyści finansowe. Skazany na więzienie, musi też zapłacić żonie odszkodowanie w łącznej wysokości 200 tysięcy SEK (w przeliczeniu 78 tysięcy złotych).

Skandal wstrząsnął nie tylko niewielką, 17-tysięczną miejscowością Kramfors, ale całą Szwecją. Sprawa jest porównywana do przypadku Francuzki Gisele Pelicot, kobieta była przez lata narkotyzowana przez męża, który następnie ją gwałcił i pozwalał na to obcym mężczyznom.

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