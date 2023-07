Szwedzka policja wydała zgodę na spalenie Tory. "Haniebna decyzja o znieważeniu świętości narodu żydowskiego"

List do premiera Szwecji

Aszkenazyjski naczelny rabin Izraela David Lau wysłał list do szwedzkiego premiera Ulfa Kristerssona, w którym wezwał do powstrzymania profanacji. "Wzywam Pana do zrobienia wszystkiego, co możliwe, aby zapobiec temu działaniu. Wolność słowa nie oznacza przyzwolenia na wszystko" - napisał Lau. "Bezczeszczenie świętych żydowskich przedmiotów nie jest wolnością, ale antysemityzmem" - dodał duchowny.