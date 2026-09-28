Świat Rosja mogła wiele zyskać. Kluczowa inicjatywa odrzucona Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Najpierw w Moskwie, potem w Kijowie. "Rosjanom powiedziano, że sankcje mogą być zniesione" Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Inicjatywę - jak przekazał Reuters - forsowały prawicowa Szwajcarska Partia Ludowa (SVP) oraz związany z nią ultrakonserwatywny ruch Pro Suisse. Przeciwnicy projektu określali go jako "prorosyjski".

Neutralność Szwajcarii jest uznawana na arenie międzynarodowej od zakończenia wojen napoleońskich w 1815 roku. Sposób jej realizacji nie został jednak szczegółowo zapisany w szwajcarskim prawie.

Zdaniem SVP tradycyjna polityka neutralności została osłabiona po tym, jak Szwajcaria przyłączyła się do sankcji nałożonych na Rosję w związku z jej pełnoskalową inwazją na Ukrainę.

Autorzy inicjatywy chcieli wprowadzić do konstytucji zapis, zgodnie z którym Szwajcaria nie mogłaby przystępować do sojuszy wojskowych ani obronnych, a także podejmować z nimi współpracy. Wyjątek miał obowiązywać jedynie w przypadku bezpośredniego ataku na kraj.

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Projekt ograniczyłby sankcje wobec Rosji

Projekt przewidywał również, że Szwajcaria nie mogłaby uczestniczyć w sankcjach, jeśli nie zostałyby one zatwierdzone przez ONZ. W praktyce znacząco ograniczyłoby to możliwość nakładania restrykcji na Rosję.

Przeciwko inicjatywie opowiedziały się niemal wszystkie partie polityczne poza SVP, a także szwajcarski rząd.

Minister spraw zagranicznych Ignazio Cassis ostrzegł, że zaszkodziłaby ona bezpieczeństwu narodowemu i uniemożliwiła prowadzenie wspólnych szkoleń z NATO. Rząd Szwajcarii argumentował, że obecna praktyka umożliwia dostosowanie polityki neutralności do zmian w kontekście międzynarodowym.

Moskwa liczyła na korzystny wynik

Na początku września francuski dziennik "Le Monde" zwrócił uwagę, że na wynik referendum usiłuje różnymi metodami wpłynąć Rosja, która wolałaby, by nie groziły jej już szwajcarskie retorsje. Dla Moskwy jest to tym ważniejsze, że Szwajcaria jest centrum globalnego handlu surowcami oraz "centrum obsługi oligarchów" - zauważył "Le Monde".

Przed agresją Rosji na Ukrainę dwie trzecie światowych transakcji na rosyjską ropę negocjowano w Genewie. Wartość zamrożonych w Szwajcarii rosyjskich aktywów rząd ocenia na zaledwie 7,4 miliarda franków plus pewne nieruchomości, podczas gdy przed wojną było to szacunkowo co najmniej 200 miliardów franków.