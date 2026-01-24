Pożar w szwajcarskim kurorcie Crans-Montana. Wśród rannych dwie Polki Źródło: TVN24

Sąd w Szwajcarii podjął w piątek decyzję o zwolnieniu z aresztu za kaucją Jacquesa Morettiego, właściciela baru w miejscowości Crans-Montana, gdzie w pożarze w noc sylwestrową zginęło 40 osób, a 116 zostało rannych - podała agencja ANSA.

Moretti to obywatel Francji, który otrzymał wraz z żoną zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci, uszczerbku na zdrowiu oraz wywołania pożaru. Jego żona, współwłaścicielka lokalu, osadzona została wcześniej w areszcie domowym.

Zgodnie z decyzją sądu w mieście Sion w kantonie Valais, wobec Morettiego zastosowano inne środki zapobiegawcze, w tym obowiązek stawiania się na komisariacie policji. Odebrano mu też dokumenty tożsamości. Wcześniej istniała obawa ucieczki obojga.

"Jestem oburzona wiadomością o uwolnieniu Jacques'a Morettiego, właściciela restauracji Le Constellation w Crans-Montanie. Uważam to za obrazę pamięci ofiar sylwestrowej tragedii i zniewagę dla ich rodzin, które opłakują stratę bliskich. Rząd włoski pociągnie władze szwajcarskie do odpowiedzialności za to, co się stało" - napisała na platformie X premier Włoch Giorgia Meloni.

Sono indignata dalla notizia della scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del locale Le Constellation di Crans-Montana. La considero un oltraggio alla memoria delle vittime della tragedia di Capodanno e un insulto alle loro famiglie, che stanno soffrendo per la scomparsa… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) January 23, 2026 Rozwiń Źródło: X

Szef MSZ Włoch, wicepremier Antonio Tajani na wiadomość o zwolnieniu Morettiego z aresztu oświadczył: - Nie mam słów. To prawdziwa zniewaga dla wrażliwości rodzin, które straciły swoje dzieci w Crans-Montanie, która nie uwzględnia żałoby i bólu. Drugi włoski wicepremier Matteo Salvini ocenił, że decyzja sądu to "hańba". Wśród ofiar jest sześcioro włoskich nastolatków.

W szwajcarskich mediach spekulowano ostatnio, z jakich środków wpłacona zostanie kaucja, gdy okazało się, że małżonkowie mają na koncie bankowym 493 franki, czyli równowartość około 500 euro.

Liczne zaniedbania w barze w Crans-Montana

Kolejne ustalenia mediów i śledczych ujawniły skalę zaniedbań i łamania przepisów bezpieczeństwa w barze, w którym doszło do tragicznego w skutkach pożaru. Bezpośrednio wywołały go sztuczne ognie przyczepione do podnoszonych pod sufit butelek.

Okazało się, że na suficie zamontowana była łatwopalna pianka dźwiękoszczelna, a wyjście awaryjne było zamknięte. Ludzie, w większości bardzo młodzi, zginęli płonąc żywcem lub dusząc się toksycznym dymem.

Od 2020 roku w lokalu nie przeprowadzono żadnej kontroli przeciwpożarowej, za co, jak podkreśla się, odpowiedzialność spada na lokalne władze. Ponad trzy tygodnie po tragedii w szpitalach w Szwajcarii i za granicą przebywa nadal ponad 60 osób poszkodowanych pożarze, niektóre są w stanie ciężkim.

