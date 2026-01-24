Logo strona główna
Świat

Właściciel baru, w którym doszło do tragedii, wyszedł z aresztu. "Obraza pamięci ofiar"

Lokal, w którym doszło do tragedii, należy do korsykańskiego małżeństwa Jessiki i Jacques’a Morettich
Pożar w szwajcarskim kurorcie Crans-Montana. Wśród rannych dwie Polki
Źródło: TVN24
Właściciel baru w miejscowości Crans-Montana, gdzie w pożarze w noc sylwestrową zginęło 40 osób, a 116 zostało rannych, został wypuszczony z aresztu. Decyzję sądu skrytykowali premier Włoch Giorgia Meloni, szef MSZ Włoch, wicepremier Antonio Tajani i wicepremier Matteo Salvini.

Sąd w Szwajcarii podjął w piątek decyzję o zwolnieniu z aresztu za kaucją Jacquesa Morettiego, właściciela baru w miejscowości Crans-Montana, gdzie w pożarze w noc sylwestrową zginęło 40 osób, a 116 zostało rannych - podała agencja ANSA.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Nowe fakty na temat właścicieli baru w Szwajcarii

Moretti to obywatel Francji, który otrzymał wraz z żoną zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci, uszczerbku na zdrowiu oraz wywołania pożaru. Jego żona, współwłaścicielka lokalu, osadzona została wcześniej w areszcie domowym.

Jacques Moretti opuścił areszt
Jacques Moretti opuścił areszt
Źródło: ALESSANDRO DELLA VALLE/PAP/EPA

Zgodnie z decyzją sądu w mieście Sion w kantonie Valais, wobec Morettiego zastosowano inne środki zapobiegawcze, w tym obowiązek stawiania się na komisariacie policji. Odebrano mu też dokumenty tożsamości. Wcześniej istniała obawa ucieczki obojga.

"Jestem oburzona wiadomością o uwolnieniu Jacques'a Morettiego, właściciela restauracji Le Constellation w Crans-Montanie. Uważam to za obrazę pamięci ofiar sylwestrowej tragedii i zniewagę dla ich rodzin, które opłakują stratę bliskich. Rząd włoski pociągnie władze szwajcarskie do odpowiedzialności za to, co się stało" - napisała na platformie X premier Włoch Giorgia Meloni.

Szef MSZ Włoch, wicepremier Antonio Tajani na wiadomość o zwolnieniu Morettiego z aresztu oświadczył: - Nie mam słów. To prawdziwa zniewaga dla wrażliwości rodzin, które straciły swoje dzieci w Crans-Montanie, która nie uwzględnia żałoby i bólu. Drugi włoski wicepremier Matteo Salvini ocenił, że decyzja sądu to "hańba". Wśród ofiar jest sześcioro włoskich nastolatków.

Kontrole, kary, zamknięte kluby

Kontrole, kary, zamknięte kluby

BIZNES
Koszmar przy schodach. Odkrycie po sylwestrowym pożarze baru

Koszmar przy schodach. Odkrycie po sylwestrowym pożarze baru

W szwajcarskich mediach spekulowano ostatnio, z jakich środków wpłacona zostanie kaucja, gdy okazało się, że małżonkowie mają na koncie bankowym 493 franki, czyli równowartość około 500 euro.

Liczne zaniedbania w barze w Crans-Montana

Kolejne ustalenia mediów i śledczych ujawniły skalę zaniedbań i łamania przepisów bezpieczeństwa w barze, w którym doszło do tragicznego w skutkach pożaru. Bezpośrednio wywołały go sztuczne ognie przyczepione do podnoszonych pod sufit butelek.

Okazało się, że na suficie zamontowana była łatwopalna pianka dźwiękoszczelna, a wyjście awaryjne było zamknięte. Ludzie, w większości bardzo młodzi, zginęli płonąc żywcem lub dusząc się toksycznym dymem.

Od 2020 roku w lokalu nie przeprowadzono żadnej kontroli przeciwpożarowej, za co, jak podkreśla się, odpowiedzialność spada na lokalne władze. Ponad trzy tygodnie po tragedii w szpitalach w Szwajcarii i za granicą przebywa nadal ponad 60 osób poszkodowanych pożarze, niektóre są w stanie ciężkim.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: asty

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: ALESSANDRO DELLA VALLE/PAP/EPA

SzwajcariaFrancjaWłochyAntonio TajaniMatteo SalviniPożary
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica