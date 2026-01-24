Sąd w Szwajcarii podjął w piątek decyzję o zwolnieniu z aresztu za kaucją Jacquesa Morettiego, właściciela baru w miejscowości Crans-Montana, gdzie w pożarze w noc sylwestrową zginęło 40 osób, a 116 zostało rannych - podała agencja ANSA.
Moretti to obywatel Francji, który otrzymał wraz z żoną zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci, uszczerbku na zdrowiu oraz wywołania pożaru. Jego żona, współwłaścicielka lokalu, osadzona została wcześniej w areszcie domowym.
Zgodnie z decyzją sądu w mieście Sion w kantonie Valais, wobec Morettiego zastosowano inne środki zapobiegawcze, w tym obowiązek stawiania się na komisariacie policji. Odebrano mu też dokumenty tożsamości. Wcześniej istniała obawa ucieczki obojga.
"Jestem oburzona wiadomością o uwolnieniu Jacques'a Morettiego, właściciela restauracji Le Constellation w Crans-Montanie. Uważam to za obrazę pamięci ofiar sylwestrowej tragedii i zniewagę dla ich rodzin, które opłakują stratę bliskich. Rząd włoski pociągnie władze szwajcarskie do odpowiedzialności za to, co się stało" - napisała na platformie X premier Włoch Giorgia Meloni.
Szef MSZ Włoch, wicepremier Antonio Tajani na wiadomość o zwolnieniu Morettiego z aresztu oświadczył: - Nie mam słów. To prawdziwa zniewaga dla wrażliwości rodzin, które straciły swoje dzieci w Crans-Montanie, która nie uwzględnia żałoby i bólu. Drugi włoski wicepremier Matteo Salvini ocenił, że decyzja sądu to "hańba". Wśród ofiar jest sześcioro włoskich nastolatków.
W szwajcarskich mediach spekulowano ostatnio, z jakich środków wpłacona zostanie kaucja, gdy okazało się, że małżonkowie mają na koncie bankowym 493 franki, czyli równowartość około 500 euro.
Liczne zaniedbania w barze w Crans-Montana
Kolejne ustalenia mediów i śledczych ujawniły skalę zaniedbań i łamania przepisów bezpieczeństwa w barze, w którym doszło do tragicznego w skutkach pożaru. Bezpośrednio wywołały go sztuczne ognie przyczepione do podnoszonych pod sufit butelek.
Okazało się, że na suficie zamontowana była łatwopalna pianka dźwiękoszczelna, a wyjście awaryjne było zamknięte. Ludzie, w większości bardzo młodzi, zginęli płonąc żywcem lub dusząc się toksycznym dymem.
Od 2020 roku w lokalu nie przeprowadzono żadnej kontroli przeciwpożarowej, za co, jak podkreśla się, odpowiedzialność spada na lokalne władze. Ponad trzy tygodnie po tragedii w szpitalach w Szwajcarii i za granicą przebywa nadal ponad 60 osób poszkodowanych pożarze, niektóre są w stanie ciężkim.
Autorka/Autor: asty
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: ALESSANDRO DELLA VALLE/PAP/EPA