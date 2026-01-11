Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Po tragicznym pożarze przyznaje: doszło do zaniedbań

Ludzie oddali hołd ofiarom pożaru w barze Le Constellation w Crans-Montana w Szwajcarii
Pożar w szwajcarskim Crans-Montana. Wśród rannych dwie Polki
Źródło: TVN24
Jesteśmy z rodzinami, jesteśmy z ofiarami, z osobami, które cierpią - oświadczyła wiceburmistrz kurortu Crans-Montana, w którym w noc sylwestrową wybuchł tragiczny pożar. Jak przyznała, "w kwestii kontroli doszło do zaniedbań".

Wiceburmistrz szwajcarskiego kurortu Crans-Montana Nicole Bonvin Clivaz w wywiadzie dla szwajcarskiej telewizji Rts wyraziła bliskość z cierpiącymi rodzinami i poprosiła o przebaczenie.

- Nie ma usprawiedliwienia dla tego, że nie przeprosiliśmy. Kiedy jest się na linii ognia, czasem bywa się niezdarnym, ale dziś musimy to zrobić. Jesteśmy z rodzinami, jesteśmy z ofiarami, z osobami, które cierpią - podkreśliła wiceburmistrz.

Zdjęcie z 4 stycznia 2026 roku
Ludzie oddali hołd ofiarom pożaru w barze Le Constellation w Crans-Montana w Szwajcarii
Źródło: PAP/EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Przyznała, że "w kwestii kontroli doszło do zaniedbań". - Nie przeprowadziliśmy ich i przyznajemy to, bierzemy odpowiedzialność za to zaniedbanie - mówił.

Według Nicole Bonvin Clivaz śledztwo w sprawie pożaru potrwa długo, ponieważ trzeba dostrzeć do całej dokumentacji dotyczącej lokalu.

Burmistrz przyznał, że w lokalu od lat nie było kontroli

Oświadczenie to złożyła po tym, gdy burmistrz alpejskiej miejscowości Nicolas Feraud przyznał na konferencji prasowej, że w barze, w którym doszło do tragedii, nie przeprowadzono żadnej kontroli pod kątem ochrony przeciwpożarowej począwszy od 2020 roku. Polemikę wywołało także to, że w swym wystąpieniu nie przeprosił za to zaniedbanie.

Włoska agencja Ansa podała także za szwajcarską telewizją, że aresztowany w piątek współwłaściciel lokalu, Francuz Jacques Moretti przyznał w trakcie przesłuchania, że wyjście awaryjne było zablokowane oraz to, że to on zainstalował na suficie dźwiękoszczelną piankę, która się zapaliła od zimnych ogni przyczepionych do butelek z szampanem.

W ich barze doszło do tragicznego pożaru. Nowe fakty o właścicielach
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

W ich barze doszło do tragicznego pożaru. Nowe fakty o właścicielach

Moretti dodał również, że kiedy odblokował po wybuchu pożaru drzwi awaryjne od zewnątrz, właśnie przy nich znalazł ciała osób, które próbowały bezskutecznie wydostać się tamtędy.

Właściciele lokalu oskarżeni

On i jego żona Jessica są oskarżeni o nieumyślne spowodowanie śmierci i uszczerbku na zdrowiu oraz niemyślne wywołanie pożaru.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Tragedia w sylwestrową noc. Sześć godzin przesłuchiwali właściciela baru

Tragedia w sylwestrową noc. Sześć godzin przesłuchiwali właściciela baru

Piekielny pożar. Oświadczenie właścicieli baru

Piekielny pożar. Oświadczenie właścicieli baru

Według mediów nie jest wykluczone, że w najbliższych dniach postawiony im zostanie zarzut zabójstwa z zamiarem ewentualnym. To sytuacja, w której sprawca przewiduje możliwość, że jego postępowanie doprowadzi do śmierci człowieka i godzi się na to, choć nie jest to jego celem, ale mimo to kontynuuje działanie akceptując ten skutek.

W wyniku pożaru zginęło 40 osób, a 116 zostało rannych. Wśród ofiar pożaru są głównie młodzi ludzie z wielu krajów. Obrażenia odniosły także dwie Polki.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Udostępnij:
TAGI:
SzwajcariaPożaryAlpy
Czytaj także:
imageTitle
Cenna zaliczka Świątek. Bencic nie daje za wygraną (NA ŻYWO)
RELACJA
imageTitle
Ludzie przyszli na Stocha, a on nie wystąpił. Trener się tłumaczy
EUROSPORT
Obserwatorium Astronomiczne UMK w Piwnicach
Największy radioteleskop miał przestać działać, interweniował premier. Jest ostateczna decyzja
Kujawsko-Pomorskie
Gdańsk w niedzielę rano
Polska pod śniegiem. Intensywne opady, apel strażaków
METEO
Socotra Sokotra
Kilkuset turystów ewakuowano z Sokotry
55 min
pc
Jak zaplanować ferie z dziećmi?
Mamy temat
Yeison Jimenez
Katastrofa awionetki w Kolumbii. Wśród ofiar znany muzyk
Intensywne opady śniegu w Zakopanem
Ostrzeżenia IMGW. Tam śnieg będzie sypać cały dzień
METEO
Posiedzenie ONZ
Będzie pilne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ
Viktor Orban podczas kongresu Fideszu
Orban "jest gotowy". "To nie czas na eksperymentatorów"
imageTitle
Wyczekiwany konkurs. O której godzinie niedzielny Puchar Świata w Zakopanem?
EUROSPORT
Bob Weir
Bob Weir nie żyje. Jego "unikalna twórczość zmieniła amerykańską muzykę"
Kultura i styl
imageTitle
Klaudia Zwolińska najlepszym polskim sportowcem 2025 roku
EUROSPORT
Protest w Minneapolis
Dziesiątki tysięcy osób na ulicach Minneapolis
Maria Corina Machado podczas konferencji w Oslo
Laureatka pokojowego Nobla chciała go oddać Trumpowi. Jest reakcja komitetu 
Iran protesty
Kolejna noc protestów, wybory w Polsce 2050, podium w Zakopanem
Warto wiedzieć
1 godz 3 min
pc
Niedenthal: To było realne zagrożenie. Mogli mnie wziąć za szpiega i wyrzucić z Polski
Piotr Jacoń. Bez polityki
Będzie mocno sypał śnieg
Komu niedziela dostarczy najwięcej śniegu
METEO
imageTitle
Dwanaście goli Barcelony, cztery Ewy Pajor. I to wszystko w jednym meczu
EUROSPORT
USA zaatakowały cele w Syrii
USA zaatakowały w Syrii. Celem bojownicy ISIS
imageTitle
Historyczna sensacja w Anglii. Kopciuszek wyeliminował obrońcę tytułu
EUROSPORT
shutterstock_2698753967
Akcja ratunkowa w Norwegii. Nastolatkowie z Polski odnalezieni
Protesty w Iranie
"Iran spogląda ku wolności". USA "są gotowe pomóc"
imageTitle
Zidane nie dał rady. Znamy komplet półfinalistów Pucharu Narodów Afryki
EUROSPORT
imageTitle
O której godzinie grają Świątek i Hurkacz w finale United Cup 2026?
EUROSPORT
10 1925 fpf cl-0005
"Bez kitu". Rzecznik prezydenta odpowiada wiceministrowi
Polska
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
Rozmowy o końcu świata
Na autostradzie w pobliżu Pragi przewrócił się samochód ciężarowy
Atak zimy u naszych sąsiadów. Karambol na autostradzie
METEO
Stefan Krajewski
Atak na dom ministra. Politycy apelują
Polska
imageTitle
Koncert Polaków. Kowalski i Szubarczyk awansowali do Welsh Open
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica