Świat

Debata z udziałem Nawrockiego, przemówienie Trumpa. Środa w Davos

Światowe Forum Ekonomiczne w Davos
Przydacz: prezydent Nawrocki zadzwonił do premiera Tuska, aby porozmawiać o zaproszeniu do Rady Pokoju
Źródło: TVN24
W programie trzeciego dnia Światowego Forum Ekonomicznym w Davos znalazła się między innymi debata o możliwościach obronnych Europy z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego. Wystąpienie będzie miał prezydent USA Donald Trump.

W porannej debacie pt. "Czy Europa jest w stanie się obronić?" oprócz prezydenta Karola Nawrockiego wezmą udział sekretarz generalny NATO Mark Rutte i prezydent Finlandii Alexander Stubb.

Po południu prezydent USA Donald Trump ma wygłosić blisko godzinne przemówienie.

Światowe Forum Ekonomiczne w Davos
Światowe Forum Ekonomiczne w Davos
Źródło: GIAN EHRENZELLER/PAP/EPA

Debaty z udziałem czołowych polityków w Davos

W środę w Davos odbędzie się też około 60 innych spotkań, paneli i dyskusji.

Liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska i premier Mołdawii Alexandru Munteanu będą rozmawiać o tym, jak zachodnie sankcje wpływają na rosyjską gospodarkę, jej politykę zagraniczną i trwającą agresję Kremla na Ukrainę.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: "Mówił wprost o wielkim sukcesie". Prezes Banku Światowego chwali Polskę

Przed południem przemówienia wygłoszą też m.in. prezydent Egiptu Abdel Fatah el-Sisi i premier Hiszpanii Pedro Sanchez. Uczestnicy Forum będą również mogli porozmawiać z premierem Autonomii Palestyńskiej Mohammadem Mustafą czy dyrektorem generalnym producenta procesorów NVIDIA Jensenem Huangiem.

Donald Trump
Prezydent USA: i my, i NATO będziemy bardzo zadowoleni
Ursula von der Leyen
Von der Leyen o groźbach Trumpa: dodatkowe cła są błędem
BIZNES
Donald Trump
Trump nadaje ton forum w Davos. "Każdy powinien brać jego słowa dosłownie"
BIZNES

W sesji "Przetasowania i niespodzianki na Bliskim Wschodzie" wezmą udział szefowie dyplomacji Wielkiej Brytanii, Arabii Saudyjskiej i Pakistanu: Yvette Cooper, Faisal bin Farhan i Mohammad Ishaq Dar oraz dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) Rafael Grossi. Po południu z przemówieniem wystąpi prezydent Argentyny Javier Milei.

Podczas innych paneli poruszane będą tematy takie, jak: wyzwania stojące przed organizacjami humanitarnymi, perspektywy opracowania nowych antybiotyków, wizje rozwoju energetyki odnawialnej, problem odpowiedzialnego rozwoju, czy to, jak ludzie "mogą ze sobą współpracować w coraz bardziej skonfliktowanym świecie".

konrad piasecki

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w "Rozmowie Piaseckiego"

konrad piasecki
Autorka/Autor: asty/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: GIAN EHRENZELLER/PAP/EPA

Szczyt w DavosKarol NawrockiDonald Trump
