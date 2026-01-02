Logo strona główna
Świat

"Widziałem płonących ludzi, od stóp do głów, nie mieli już ubrań". Relacje świadków

Wnętrze budynku, w którym doszło do pożaru (kurort Crans-Montana, Szwajcaria)
Eksplozja w barze w Szwajcarii. Prokuratura wyklucza atak terrorystyczny
Źródło: Reuters, TVN24
Sylwestrowa impreza w szwajcarskim kurorcie Crans-Montana w jednej chwili przerodziła się w koszmar. - Widziałem płonących ludzi, od stóp do głów, nie mieli już ubrań - opisywał jeden ze świadków. - Ludzie biegali we wszystkich kierunkach, krzycząc i płacząc - relacjonowała Włoszka, która wraz z rodziną przybyła do Szwajcarii, by świętować Nowy Rok.

Około 40 osób zginęło, a 115 zostało rannych w wyniku pożaru w alpejskim kurorcie Crans-Montana na południu Szwajcarii. Do tragedii doszło w sylwestrową noc w jednym z barów. Przyczyny pożaru nie są oficjalnie znane.

Świadkowie relacjonują dramatyczne chwile, jakie rozegrały się tamtej nocy.

Tragiczny pożar w szwajcarskim kurorcie. Co wiemy, czego nie
"Widziałem płonących ludzi"

Jeden ze świadków tragedii powiedział stacji BBC, że znajdował się w pobliżu baru, gdy rozległa się potężna eksplozja. Opisywał gęsty dym unoszący się nad lokalem. 

- Myślałem, że mój młodszy brat jest w środku, próbowałem wybić okno, żeby pomóc ludziom wyjść, a potem wszedłem do środka - relacjonował 18-latek, który nie chciał ujawniać swojego nazwiska. 

- Widziałem płonących ludzi, od stóp do głów, nie mieli już ubrań - opisywał. -To było bardzo wstrząsające - wyznał. Jego brat nie odniósł obrażeń.

Wnętrze baru, w którym doszło do pożaru (kurort Crans-Montana, Szwajcaria)
Wnętrze baru, w którym doszło do pożaru (kurort Crans-Montana, Szwajcaria)
Źródło: PAP/EPA/Valais Cantonal Police

"W ciągu kilku sekund cały sufit stanął w płomieniach"

Dwie Francuzki, Emma i Albane, powiedziały francuskiej stacji BFMTV, że w momencie wybuchu pożaru, znajdowały się w barze.

Według ich relacji pożar wybuchł po tym, jak kelnerka włożyła "świeczki urodzinowe" do butelek od szampana. - W ciągu kilku sekund cały sufit stanął w płomieniach. Wszystko było zrobione z drewna - relacjonowały, dodając, że ogień bardzo szybko się rozprzestrzeniał.

Kurort Crans-Montana w Szwajcarii. Karawan i policja przed barem, w którym doszło do pożaru
Kurort Crans-Montana w Szwajcarii. Karawan i policja przed barem, w którym doszło do pożaru
Źródło: JEAN-CHRISTOPHE BOTT/EPA

Jak mówiły, ewakuacja była "bardzo trudna", ponieważ droga ucieczki z pomieszczenia, w którym się znajdowały, była wąska, a schody prowadzące na zewnątrz - jeszcze węższe. - Około 200 osób próbowało wydostać się w ciągu 30 sekund przez bardzo wąskie schody - opisywały, dodając: - Miałyśmy ogromne szczęście.

Inny nastolatek, który znajdował się w barze w trakcie pożaru, opisywał "ścianę żaru". Jak mówił, początkowo nie mógł wydostać się na zewnątrz. W końcu udało mu się wybić szybę nogą od stołu.

Zimne ognie w szampanie i nagle całe piętro w ogniu? Relacje z kurortu
"Ludzie biegali we wszystkich kierunkach, krzycząc i płacząc"

Wśród osób, które z bliska obserwowały tragedię, był Oleh Paska, przebywający w kurorcie z żoną i dzieckiem.

W rozmowie z BBC opowiedział, że nowy rok witali w swoim pokoju hotelowym, oddalonym o około 50 metrów od baru. W pewnym momencie usłyszeli serię eksplozji, które początkowo uznali za odgłosy petard. Chwilę później dobiegł ich płacz dochodzący z zewnątrz, jednak i to nie wzbudziło od razu podejrzeń - sądzili, że doszło do bójki. Dopiero pojawienie się służb ratunkowych uświadomiły im, że doszło do tragedii.

Rozwój dramatycznych wydarzeń obserwowała także Daniella z Mediolanu, która posiada dom wakacyjny przy ulicy równoległej do tej, przy której znajduje się bar. Wracając z mężem do domu po kolacji, poczuła zapach dymu, a w pobliżu lokalu zauważyła całkowicie spaloną kurtkę leżącą na ziemi.

Eksplozja w kurorcie
- Ludzie biegali we wszystkich kierunkach, krzycząc i płacząc. Widziałam kilka osób wynoszonych na noszach - relacjonowała BBC. Jak dodała, podszedł do niej młody mężczyzna, który powiedział, że "widział piekło i rzeczy, których nigdy nie zapomni". - A potem po prostu zamarłam - wspominała kobieta. Po powrocie do mieszkania razem z mężem przez całą noc słyszeli krzyki. - To było straszne - wyznała.

Student, który nie chciał ujawniać swojej tożsamości, powiedział BBC, że przybył pod bar z przyjacielem w momencie, gdy "ludzie zaczęli wybiegać na zewnątrz, osmoleni i poparzeni". Jak mówił, chcąc pomóc poszkodowanym, pobiegł do pobliskiej restauracji, gdzie menedżer wpuścił część rannych do środka i podał im wodę, zanim na miejsce dotarły karetki.

- Wszędzie boli - usłyszał od jednego z poszkodowanych. Inni, jak relacjonował student, "po prostu krzyczeli", a "niektórzy nic nie mówili, tylko leżeli na podłodze".

Autorka/Autor: momo/kg

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA

Tragiczny pożar w szwajcarskim kurorcie
Tragiczny pożar w szwajcarskim kurorcie. Co wiemy, czego nie
Świat
Pociąg, który utknął kilometr przed Sterławkami, dotarł do stacji
Awaria pociągu, pasażerowie utknęli w wagonach przez śnieg
Polska
Tragiczny pożar w szwajcarskim kurorcie
Koszmar w alpejskim kurorcie, orędzie Tuska, podwyżka dla milionów Polaków
43 min
pc
Helena Englert i zarzuty o nepotyzm. "Wiedziałam, że tak będzie"
Monika Olejnik
Monika Olejnik
Śnieg, wiatr, zima
To będzie kolejny śnieżny dzień
METEO
imageTitle
Francuski piłkarz ranny w tragicznym pożarze w Szwajcarii
EUROSPORT
EUROSPORT
imageTitle
Zagadkowa nieobecność Yamala w noworocznym treningu
EUROSPORT
EUROSPORT
Ukraińska armia
Ukraiński wywiad: sfabrykowaliśmy śmierć dowódcy i przejęliśmy "nagrodę", którą za zabójstwo wystawiła Rosja
Świat
Świat
Harare, stolica Zimbabwe
Polski filozof: rozpada się nie tylko powojenny ład
Świat
Świat
imageTitle
Mistrz świata za mocny. Ratajski bez urodzinowego prezentu
EUROSPORT
EUROSPORT
Opady śniegu nocą
Cztery pogodowe zagrożenia. IMGW wciąż ostrzega
METEO
METEO
imageTitle
Rozczarowanie na Anfield. Liverpool nie wykorzystał szansy
EUROSPORT
EUROSPORT
Rzecznik rządu Adam Szłapka
Rzecznik rządu o orędziu Nawrockiego: słyszałem dużo "ja"
Polska
Polska
imageTitle
Śmierć norweskiego biathlonisty. WADA zakaże stosowania masek tlenowych?
EUROSPORT
EUROSPORT
Policjanci w Holandii w Nowy Rok 2026
Jedna z najbrutalniejszych nocy sylwestrowych w historii Holandii
Świat
Świat
Brazylia
Kula ognia nad Brazylią. Wiadomo, czym była
METEO
METEO
Donald Tusk
Premier obiecuje "dociśnięcie śruby przestępcom wszelkiej maści"
Polska
Polska
Statek Fitburg został przechwycony przez fińską straż przybrzeżną
Opuszczona kotwica. Podejrzewają sabotaż na Bałtyku
Świat
Świat
imageTitle
Zaskakujące podium w Oberstdorfie. Znamy triumfatorkę Turnieju Dwóch Nocy
EUROSPORT
EUROSPORT
Śnieg, w nocy spadnie śnieg
Noc pod znakiem opadów
METEO
METEO
imageTitle
Dramatyczne wyznanie. Tsitsipas rozważał zakończenie kariery
EUROSPORT
EUROSPORT
Policja niemiecka, policja, Niemcy
W Bielefeld śmierć 18-latków, w Berlinie liczne amputacje
Świat
Świat
imageTitle
TCS przenosi się do Austrii. Kiedy i o której skoki w Innsbrucku?
EUROSPORT
EUROSPORT
Z powodu awarii woda zalała ulicę
Awaria wodociągu, woda zalała ulicę
WARSZAWA
WARSZAWA
Wyrwa w wale przeciwpowodziowym
Wyrwa w wale przeciwpowodziowym. Woda lała się na pole
METEO
METEO
Pożar wybuchł w kurorcie Crans-Montana w barze Le Constellation
Pożar w szwajcarskim kurorcie. Nowe informacje
Świat
Świat
zima Estonia Tallin shutterstock_478573534
Takiej awarii w tej europejskiej stolicy nie było od prawie 40 lat
METEO
METEO
imageTitle
W kadrze nie ma pewniaków na igrzyska. "Wszyscy mają takie same warunki"
imageTitle
Tomasiak optymistą przed drugą częścią TCS. "Trzeba nad tym popracować"
EUROSPORT
EUROSPORT
Kurort Crans-Montana w Szwajcarii. Karawan i policja przed barem, w którym doszło do pożaru
Zimne ognie w szampanie i nagle całe piętro w ogniu? Relacje z kurortu
Świat
Świat

