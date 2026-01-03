Wyciągnął z pożaru 20 osób. "Mam przed oczami poparzonych ludzi"

Nagrania i zdjęcia z początku pożaru w Szwajcarii

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Paolo Campolo, gdy tylko zorientował się, że doszło do pożaru, natychmiast pobiegł z gaśnicą pod klub i razem z innymi ratownikami zaczął wyciągać z lokalu uwięzione w nim osoby. Ponieważ dobrze znał to miejsce, od razu skierował się do tylnego wyjścia. Tam rozgrywała się tragedia.

Młodzi ludzie wzywali pomocy w różnych językach.

"Mam przed oczami wielu poparzonych ludzi"

- Tam nie można było normalnie wejść, zaledwie metr, dwa od drzwi zaczęliśmy wyłapywać znajdujące się tam osoby i je wyciągać na zewnątrz - powiedział Campolo, który leczony jest obecnie w szpitalu w mieście Sion.

55-letni Włoch razem z innymi osobami wyciągnął z płonącego lokalu co najmniej 20 osób. Uratował między innymi narzeczonego córki swojej partnerki. - Jest teraz w szpitalu, chyba w Bazylei - powiedział.

Dziewczyna uniknęła tragedii, bo zatrzymała się dłużej u swojej matki i - jak twierdzi - uratowało ją świąteczne ciasto panettone, które postanowiła z nią zjeść.

- Mam przed oczami obraz wielu ciężko poparzonych ludzi - wyznał Campolo. Dodał, że wielu z nich miało poważne obrażenia głowy.

Tragedia w szwajcarskim kurorcie Tragiczny pożar w szwajcarskim kurorcie Źródło: PAP/EPA Tragiczny pożar w szwajcarskim kurorcie Źródło: PAP/EPA Tragiczny pożar w szwajcarskim kurorcie Źródło: PAP/EPA Tragiczny pożar w szwajcarskim kurorcie Źródło: PAP/EPA Tragiczny pożar w szwajcarskim kurorcie Źródło: PAP/EPA Tragiczny pożar w szwajcarskim kurorcie Źródło: PAP/EPA Tragiczny pożar w szwajcarskim kurorcie Źródło: PAP/EPA Tragiczny pożar w szwajcarskim kurorcie Źródło: PAP/EPA Tragiczny pożar w szwajcarskim kurorcie Źródło: PAP/EPA Eksplozja w kurorcie narciarskim w Szwajcarii Źródło: ALESSANDRO DELLA VALLE/EPA/PAP Eksplozja w kurorcie narciarskim w Szwajcarii Źródło: ALESSANDRO DELLA VALLE/EPA/PAP Eksplozja w kurorcie narciarskim w Szwajcarii Źródło: ALESSANDRO DELLA VALLE/EPA/PAP Eksplozja w kurorcie narciarskim w Szwajcarii Źródło: ALESSANDRO DELLA VALLE/EPA/PAP Eksplozja w kurorcie narciarskim w Szwajcarii Źródło: ALESSANDRO DELLA VALLE/EPA/PAP

Tragiczny pożar w sylwestrową noc

Najnowszy bilans pożaru to według władz kantonu Valais 40 ofiar śmiertelnych różnej narodowości i 119 rannych. Wśród rannych jest jeden Polak, który jest obecnie leczony w Szwajcarii. W kraju trwa żałoba narodowa.

Do Crans-Montany, położonej w odległości około trzech godzin jazdy samochodem od Mediolanu, przybywa tradycyjnie bardzo dużo Włochów. Niektórzy mają domy w tym luksusowym kurorcie, często wybieranym przez narciarzy. Język włoski jest jednym z najczęściej słyszanych wśród turystów.

OGLĄDAJ: Oglądaj dłuższe "Fakty" w TVN24+