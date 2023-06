Tragedia w Alpach Szwajcarskich. Turystka spadła z wiszącego mostu w przepaść

W rejonie górskiej wioski Gimmelwald w Alpach Szwajcarskich doszło do tragicznego wypadku. Turystka z Kanady spadła w 400-metrową przepaść z wiszącego mostku. Kobieta zginęła na miejscu.

Wąski, 80-metrowy most linowy stanowi część trasy, tzw. via ferrata, prowadzącej z Muerren do Gimmelwald. Zawieszony jest nad przepaścią o głębokości prawie 400 metrów. Według Alpine Club SAC, największego klubu alpinistycznego w Szwajcarii, trasa ta jest uznawana za średnio trudną z technicznego punktu widzenia, jednak zapierające dech w piersiach widoki przyciągają wielu turystów.