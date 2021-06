Szwajcarskie sanatoria znane ze świeżego, alpejskiego powietrza i dobrego nasłonecznienia leczyły niegdyś pacjentów chorych na gruźlicę. Teraz kliniki przestawiają się na nowo na pacjentów z chorobami płuc, w tym tych z długotrwałymi efektami ubocznymi po przebyciu infekcji koronawirusem SARS-CoV-2. Pacjenci, którzy przebyli tzw. "długi Covid" obecnie zajmują 5 - 10 proc. ze 158 łóżek w sanatorium, mówi dr Marc Spielmanns - dyrektor leżącej w alpejskiej scenerii nad jeziorem Zuryskim kliniki Wald. - Zwykle są wyczerpani chorobą. To środowisko pomaga im powrócić do normalności - mówi dr Speilmanns.

"COVID-19 zabrał nie tylko część moich płuc, lecz także część mojego mózgu"

Ciężko przebyta infekcja koronawirusem COVID-19 nie tylko odbija się na wydolności oddechowej, lecz także może powodować problemy psychiczne, jak lęki, czy depresja. WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) uważa, że te następstwa mogą przytłoczyć służbę zdrowia na lata po pandemii.

Jeden z pacjentów klinik, 56-letni oficer szwajcarskiej armii mówi, że "COVID-19 zabrał nie tylko część moich płuc, lecz także część mojego mózgu". Teraz, po sześciotygodniowej rekonwalescencji wraca do domu. - Potrzebujesz tego czasu, by się trochę oderwać, powrócić do starego siebie - dodaje.