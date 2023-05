W Szwajcarii odbyły się jedne z największych ćwiczeń wojskowych w ostatnich 30 latach

Szwajcarskie wojsko na przełomie kwietnia i maja przeprowadziło jedne z największych ćwiczeń wojskowych w ciągu ostatnich 30 lat. W dziewięciodniowych manewrach na terenie czterech kantonów wzięło udział cztery tysiące żołnierzy - poinformowała we wtorek agencja Reutera.

- W społeczeństwie znacząco wzrósł poziom zrozumienia dla tego rodzaju przedsięwzięć. Rzecz jasna, jest to bezpośrednio związane z wojną w Ukrainie - podkreślił w rozmowie z agencją Reutera generał Mathias Tuescher, dowódca szwajcarskiej 1. Dywizji Terytorialnej.

Szwajcaria zerwała z tradycją neutralności

Po inwazji Rosji na Ukrainę, rozpoczętej w lutym ubiegłego roku, Szwajcaria postanowiła zerwać z tradycją zachowywania neutralności i przyłączyła się do sankcji UE przeciwko Rosji i Białorusi .

- Zgodnie z naszym prawem nie możemy przekazywać bezpośredniej pomocy militarnej żadnej ze stron konfliktu. Nie oznacza to jednak obojętności. Szwajcarzy zdecydowanie potępiają rosyjską agresję i pomagają Ukrainie w działaniach humanitarnych i odbudowie. Każdy robi to, co potrafi najlepiej - oznajmił w drugiej połowie kwietnia prezydent Szwajcarii Alain Berset.