Resort obrony Szwajcarii: otrzymaliśmy od Niemiec wniosek o odkupienie od nas czołgów Leopard

W przekazanej przez Niemców prośbie poinformowano, że czołgi nie zostaną wysłane do Ukrainy , ale zostaną wykorzystane do wypełnienia luk powstałych po przekazaniu Kijowowi czołgów Leopard z zasobów niemieckiej armii - powiedział agencji Reutera przedstawiciel szwajcarskiego ministerstwa.

Pomoc Ukrainie staje się w Szwajcarii powodem podziałów

Na mocy swoich przepisów o neutralności Szwajcaria nie może wysyłać broni do kraju będącego w stanie wojny. Szwajcarskie ministerstwo obrony przekazało, że złożony przez Niemcy wniosek jest obecnie rozważany.

W przeszłości Szwajcaria nie odpowiedziała pozytywnie na prośby wystosowane przez Niemcy, Hiszpanię i Danię o zezwolenie na wysłanie do Ukrainy amunicji szwajcarskiej produkcji, którą te trzy kraje wcześniej zakupiły. Kwestia pomocy wojskowej dla Ukrainy jest jednak przyczyną podziałów w Szwajcarii, gdzie opinia publiczna przychyla się coraz bardziej ku stronie ukraińskiej. Wywiera to presję na władze, aby anulowały zakaz eksportu szwajcarskiej broni do stref objętych działaniami wojennymi - skomentował Reuters.