Szwajcaria. Referendum w sprawie małżeństw osób tej samej płci i adopcji dzieci przez takie pary

W niedzielę Szwajcarzy decydują w drodze referendum, czy wprowadzić możliwość zawierania małżeństw jednopłciowych z prawem do adopcji dzieci. Jak wynika z pierwszych przewidywań, taka zmiana znalazła poparcie większości. Amnesty International w oświadczeniu napisało, że zezwolenia na małżeństwa osób tej samej płci to "kamień milowy dla równości".

W Szwajcarii od 14 lat legalne są związki partnerskie, które nie mają jednak pełni praw przysługujących małżeństwom. W niedzielę odbywa się referendum, w którym Szwajcarzy decydują o legalizacji małżeństw osób tej samej płci z prawem do adopcji dzieci.

"Kamień milowy dla równości"

- Jesteśmy szczęśliwi i czujemy ulgę - powiedziała cytowana przez Reutersa Antonia Hauswirth ze stowarzyszenia "Marriage for All" (Małżeństwo dla wszystkich). Amnesty International w oświadczeniu napisało, że zezwolenia na małżeństwa osób tej samej płci to "kamień milowy dla równości".