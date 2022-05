Szwajcarska neutralność "przed największym testem od dziesięcioleci". "Sejsmiczne przesunięcie"?

Jak pisze agencja, kraj "stanie przed największym testem od dziesięcioleci". Wskazuje, że zbliża się on do zachodnich potęg wojskowych w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę.

Neutralność "nie była celem samym w sobie"

Raport w tej sprawie ma być gotowy do końca września, kiedy trafi do rozpatrzenia przez rząd Szwajcarii. Zostanie on poddany pod dyskusję parlamentowi i będzie podstawą do ewentualnych decyzji dotyczących przyszłego kierunku szwajcarskiej polityki bezpieczeństwa. Samo sprawozdanie nie zostanie poddane pod głosowanie.