Świat

Zimne ognie w szampanie i nagle całe piętro w ogniu? Relacje z kurortu

Kurort Crans-Montana w Szwajcarii. Karawan i policja przed barem, w którym doszło do pożaru
Pożar w szwajcarskim kurorcie
Nawet 200 osób próbowało wydostać się na zewnątrz w ciągu 30 sekund, pokonując bardzo wąskie schody - tak miały wyglądać pierwsze chwile po tym, jak w barze Le Constellation w kurorcie Crans-Montana w Szwajcarii pojawiły się płomienie. Co spowodowało pożar? Jak wyglądała akcja ratunkowa? Oto relacje świadków.

Do tragicznego pożaru doszło w sylwestrową noc około godziny 1.30 w miejscowości Crans-Montana w Szwajcarii. Wybuch nastąpił w znanym lokalnym barze. Szwajcarska policja podała, że w chwili wybuchu przebywało tam na pewno ponad 100 osób.

Pierwsze informacje udostępniane przez media wskazywały, że prawdopodobną przyczyną mogło być użycie środków pirotechnicznych, jednak na inną przyczynę pożaru opisują dwie Francuzki, które były w barze, gdy pojawił się ogień.

Według Emmy i Albane, pożar powstał w wyniku zbyt bliskiego trzymania zimnych ogni przy drewnianym suficie. W rozmowie z BBC, którego reporterka jest na miejscu, powiedziały, że jedna z kelnerek włożyła płonące zimne ognie w butelki szampana, z których jedna została następnie podniesiona. - W ciągu kilku sekund cały sufit stanął w płomieniach - opisywały tamten moment. Jak dodały, "płonął cały sufit i pierwsze piętro".

Gdy wybuchł pożar, kluczowym problemem okazało się "bardzo wąskie wyjście z budynku oraz jeszcze węższe schody prowadzące na zewnątrz". Ponadto, jak twierdzą kobiety, w momencie pożaru w barze było nie 100, a nawet 200 osób.

Pożar wybuchł w barze Le Constellation
Pożar wybuchł w barze Le Constellation
Źródło: ALESSANDRO DELLA VALLE/EPA/PAP

"Ludzie płonęli"

Pierwsze chwile po zdarzeniu opisał również inny z naocznych świadków przebywający poza barem. - Usłyszeliśmy głośną eksplozję i zaraz potem zobaczyliśmy kłęby dymu. Myślałem, że mój młodszy brat jest w środku, więc próbowałem wybić okno, żeby pomóc ludziom wyjść - opowiadał BBC. Po wejściu do środka zobaczył ludzi "płonących od stóp do głów, już bez ubrań". - To było szokujące - mówił.

Inny świadek, Dominic Dubois, relacjonował Reutersowi, że część poszkodowanych zdołała opuścić budynek o własnych siłach. Opowiadał, że byli oni kierowani do innych barów i restauracji w sąsiedztwie. - Było tam ciepło, tego właśnie potrzebowaliśmy. Głównym problemem, jak sądzę, był szok termiczny, który powstał w wyniku gwałtownego wzrostu temperatury w środku i potem zimna na zewnątrz. Jednym z priorytetów było więc zapewnienie wszystkim ciepła - powiedział.

Jak dodał, po przyjeździe służb przejęły one całą akcję ratunkową. - Co zrozumiałe, służby nie chciały, żeby cywile wchodzili i przeszkadzali. Ale wielu cywili pomagało, wynosząc ciała - mówił Reutersowi.

Kurort Crans-Montana w Szwajcarii. Karawan i policja przed barem, w którym doszło do pożaru
Kurort Crans-Montana w Szwajcarii. Karawan i policja przed barem, w którym doszło do pożaru
Źródło: JEAN-CHRISTOPHE BOTT/EPA

"Czuć było zapach spalenizny"

Ofiary przewieziono najpierw do najbliższych szpitali w okolicy. - Gdy pojawili się ranni, pielęgniarka nakazała wszystkim opuścić poczekalnię. Poprosiła wszystkich o powrót dopiero następnego dnia, bo przybyło około 30 ofiar - powiedziała szwajcarskiemu dziennikowi "Le Nouvelliste" kobieta obecna w jednym ze szpitali niedługo po tragedii. Jak opowiadała, gdy zaczęli przybywać pierwsi ranni, "zapanował chaos". - Ludzie przyjeżdżali zewsząd, ciężko ranni, w samochodach. Czuć było zapach spalenizny. Wszyscy zostawili swoje auta na środku rampy wjazdowej - relacjonowała.

Źródło: Google Maps

Młodzież wśród najciężej poszkodowanych

Ranni początkowo byli kierowani przede wszystkim do szpitala w Valais. - Oddziały intensywnej terapii i sale operacyjne są tam obecnie pełne - poinformował w czwartek po południu przewodniczący administracji kantonu, Mathias Reynard.

Część rannych już w nocy trafiła do szpitali poza kantonem, w Lozannie, Genewie, a nawet w Zurychu. 

Dyrektorka szpitala uniwersyteckiego w Lozannie poinformowała w czwartek, że do tej pory dotarły do nich 22 osoby. Claire Charmet powiedziała szwajcarskiej gazecie, że "w najcięższym stanie są pacjenci w wieku od 16 do 26 lat". - Punkt medyczny w kurorcie Crans został zwolniony z najcięższych przypadków – dodała.

Dodatkowo, 12 poparzonych pacjentów trafiło do szpitala uniwersyteckiego w Zurychu. Zarówno tam, jak i w Lozannie, znajdują się specjalistyczne oddziały leczenia oparzeń.

Tragiczny pożar w szwajcarskim kurorcie. Nowe informacje
Tragiczny pożar w szwajcarskim kurorcie. Nowe informacje

Prokurator generalna kantonu Valais, Béatrice Pilloud, wyklucza, aby tragiczny pożar, do którego doszło w noc sylwestrową, był zamachem terrorystycznym.

Jak podaje radio RhoneFM, służby nie ustaliły jeszcze jego przyczyny.

Autorka/Autor: mgk/adso

Źródło: tvn24.pl, BBC, PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: JEAN-CHRISTOPHE BOTT/EPA

Szwajcariapożar
