Świat

Piekielny pożar. Oświadczenie właścicieli baru

Szwajcaria, pożar, kurort
Pożar w szwajcarskim Crans-Montana. Wśród rannych dwie Polki
Źródło: TVN24
Właściciele baru w Crans-Montanie w Szwajcarii, gdzie w pożarze w noc sylwestrową zginęło 40 osób, oświadczyli we wtorek, że nie uchylają się od odpowiedzialności. Zapewnili też o pełnej współpracy ze śledczymi, prowadzącymi dochodzenie w sprawie tragedii.

Szwajcarska prokuratura postawiła właścicielom baru - obywatelom Francji - trzy zarzuty: nieumyślnego spowodowania śmierci, nieumyślnego spowodowania obrażeń ciała i nieumyślnego wywołania pożaru. Rannych zostało w nim 116 osób z wielu krajów, w tym dwie z Polski. Wśród 40 zabitych jest wielu nastolatków.

W oświadczeniu, rozpowszechnionym przez szwajcarskie radio i telewizję Rts, właściciele baru Le Constellation podkreślili, że nie będą w żaden sposób uchylać się od odpowiedzialności.

"Jesteśmy zdruzgotani i przytłoczeni bólem. Nasze myśli są cały czas skierowane ku ofiarom, ich bliskim, którzy doświadczają tak straszliwej i przedwczesnej żałoby oraz ku tym wszystkim, którzy walczą o swoje życie" - głosi oświadczenie francuskiego małżeństwa.

Oboje dodali, że mają "pełne zaufanie do śledczych" i zapewnili o swojej "pełnej współpracy" z nimi.

W barze nie było kontroli od lat

Wcześniej tego dnia burmistrz Crans-Montany Nicolas Feraud przyznał na konferencji prasowej, że w barze od 2020 roku nie przeprowadzono kontroli bezpieczeństwa. Dodał, że ostatni raport z inspekcji w 2019 roku był pozytywny.

Władze alpejskiej miejscowości podkreśliły również, że pianka dźwiękochłonna w barze została zatwierdzona przez kontrolerów bezpieczeństwa. To ten materiał zapalił się błyskawicznie na suficie od zimnych ogni przyczepionych do podnoszonych w czasie zabawy butelek z szampanem.

Polska

Przedstawiciel władz kantonu Valais, do którego należy kurort, przekazał szwajcarskim mediom, że przedstawiciel gminy do spraw bezpieczeństwa miał obowiązek na mocy przepisów zawiadomić o obecności pianki dźwiękochłonnej w lokalu. W ten sposób Stephane Ganzer odniósł się do słów burmistrza, który stwierdził, że przepisy obowiązujące w kantonie nie przewidują konieczności sygnalizowania jakości materiałów w ramach kontroli przeciwpożarowej.

Premier Włoch Giorgia Meloni w drodze z Rzymu do Paryża na spotkanie "koalicji chętnych" udała się do szpitala w Mediolanie, gdzie przebywają młodzi Włosi ranni w pożarze. Odwiedziła niektórych z nich, spotkała się z ich rodzinami i lekarzami.

Autorka/Autor: asty/adso

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Szwajcaria Pożary
