Osiem osób rannych, pięć poszukiwanych po pożarze kamienicy w Szwajcarii
Do pożaru doszło w piątek przed południem w alpejskim mieście Thusis we wschodniej Szwajcarii. Według informacji służb, w momencie pożaru w budynku przebywało 27 osób. Osiem zostało rannych, a 14 udało się uciec. Pięć osób wciąż jest poszukiwanych. Nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych.
Ogień pojawił się na drugim piętrze kamienicy - podała szwajcarska agencja Keystone-ATS, cytowana przez Reuters.
Nieznane są na ten moment przyczyny pożaru. Na miejscu pracują służby, które prowadzą śledztwo w tej sprawie.
W wyniku pożaru zawaliła się klatka schodowa i spłonął dach - przekazała szwajcarska agencja. Jak widać na nagraniach i zdjęciach z miejsca zdarzenia, jest on obecnie rozmontowywany przez strażaków, którzy chcą tą drogą dotrzeć do środka w poszukiwaniu zaginionych.