Świat Osiem osób rannych, pięć poszukiwanych po pożarze kamienicy w Szwajcarii

Pożar kamienicy w Thusis w Szwajcarii Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/GIAN EHRENZELLER

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Do pożaru doszło w piątek przed południem w alpejskim mieście Thusis we wschodniej Szwajcarii. Według informacji służb, w momencie pożaru w budynku przebywało 27 osób. Osiem zostało rannych, a 14 udało się uciec. Pięć osób wciąż jest poszukiwanych. Nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych.

Pożar kamienicy w Thusis w Szwajcarii Źródło zdjęcia: PAP/EPA/GIAN EHRENZELLER

Ogień pojawił się na drugim piętrze kamienicy - podała szwajcarska agencja Keystone-ATS, cytowana przez Reuters.

Nieznane są na ten moment przyczyny pożaru. Na miejscu pracują służby, które prowadzą śledztwo w tej sprawie.

Pożar kamienicy w Thusis w Szwajcarii Źródło zdjęcia: PAP/EPA/GIAN EHRENZELLER

W wyniku pożaru zawaliła się klatka schodowa i spłonął dach - przekazała szwajcarska agencja. Jak widać na nagraniach i zdjęciach z miejsca zdarzenia, jest on obecnie rozmontowywany przez strażaków, którzy chcą tą drogą dotrzeć do środka w poszukiwaniu zaginionych.