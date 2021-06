Tysiące żołnierzy i policjantów, ograniczenia w przestrzeni powietrznej. Na spotkanie Biden-Putin

Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa zostały w piątek zatwierdzone przez szwajcarski rząd. Obejmują one między innymi rozmieszczenie tysiąca żołnierzy i nadzór przestrzeni powietrznej przez szwajcarskie siły powietrznej. Z innych regionów kraju do Genewy ma przybyć około 900 policjantów, co zwiększy kontyngent policji w mieście do około 2000 funkcjonariuszy.