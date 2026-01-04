Logo strona główna
Świat

Właściciele baru w Szwajcarii mieli zniknąć. Są podejrzani po tragicznym pożarze

Szwajcaria, pożar, Crans-Montana
Po pożarze w barze w szwajcarskiej miejscowości Crans-Montana zidentyfikowano do tej pory 11 ofiar. Tymczasem media donoszą, że właściciele lokalu, w którym doszło do tragedii, zniknęli. Prokuratura prowadzi przeciwko nim śledztwo.

Szwajcarskie media za miejscowymi władzami podały, że osiem ofiar pochodzących z tego kraju, których tożsamość ustalono, to osoby w wieku od 16 do 24 lat.

Ambasador Włoch w Szwajcarii Gian Lorenzo Cornado przekazał agencji Ansa, że ustalono tożsamość trzech włoskich ofiar pożaru. Nieoficjalnie wiadomo, że to trzech 16-latków - podały włoskie media.

Na liście zaginionych są jeszcze trzy osoby z Włoch.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Niektórzy ranni w stanie krytycznym

W związku ze stanem ciał niektórych osób ich identyfikacja może potrwać długo - poinformowali specjaliści. Konieczne w tym przypadku będą badania DNA. Nie ustalono również dotąd tożsamości pięciu ciężko rannych osób.

Kolejni włoscy ranni przewożeni są do szpitala w Mediolanie. Dotychczas trafiło tam na leczenie 9 osób, przechodzą one operacje. Niektórzy z poszkodowanych są w stanie krytycznym.

Łącznie w pożarze zginęło 40 osób, a 121 jest rannych, wśród nich obywatel Polski.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Media: właściciele baru zniknęli

Prokuratura szwajcarskiego kantonu Valais wszczęła śledztwo przeciwko dwojgu właścicielom lokalu w centrum Crans-Montana, w którym doszło do pożaru. Podano, że są podejrzani o nieumyślne spowodowanie śmierci i uszczerbku na zdrowiu wielu osób oraz pożaru w wyniku zaniedbań. Są to obywatele Francji - 49-letni mężczyzna i 40-letnia kobieta.

Portal dziennika "Blick" poinformował, że oboje zniknęli i odnotował, że wcześniej usunęli oni z sieci zdjęcia baru po remoncie, na których było widać między innymi zwężone schody i inne ryzykowne dla bezpieczeństwa zmiany.

Władze gminy Crans-Montana ogłosiły, że będą występować jako strona cywilna w postępowaniu karnym w sprawie pożaru. Umożliwi to im udział w pełnym ustalaniu okoliczności tragedii.

Autorka/Autor: kkop/akr

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

