Rekordowa cena za kolekcję biżuterii. Aukcja oburzyła środowiska żydowskie

Kolekcja biżuterii zmarłej w ubiegłym roku Heidi Horten, austriackiej miliarderki i kolekcjonerki sztuki, podczas aukcji osiągnęła cenę przekraczającą 200 milionów dolarów. Stała się tym samym najdrożej sprzedanym kiedykolwiek prywatnym zbiorem klejnotów. Aukcję przeprowadzono pomimo protestów środowisk żydowskich, które mają wątpliwości co do źródła kolekcji.

Aukcja odbyła się 10 i 12 maja w hotelu Four Seasons w Genewie. Dłużej, bo przez niemal pół miesiąca, część wystawionej na sprzedaż kolekcji można było licytować na stronie internetowej organizatora wydarzenia, brytyjskiego domu aukcyjnego Christie’s. Łączna wartość biżuterii, należącej do niedawna do Heidi Horten, przerosła oczekiwania specjalistów. Kolekcja została sprzedana za łączną sumę 180 milionów franków szwajcarskich, czyli równowartość 201 milionów dolarów. Christie’s przed rozpoczęciem aukcji szacowało wartość kolekcji na ok. 150 milionów dolarów.