Były funkcjonariusz białoruskiego "szwadronu śmierci" uniewinniony. "Zimny prysznic" dla jurysdykcji uniwersalnej

Porwanie i zabójstwo białoruskich opozycjonistów. Oskarżony "plątał się w zeznaniach"

Te wypowiedzi stały się podstawą sprawy. Podczas przesłuchania w sądzie Harauski zmienił swoje zeznania - o ile w wywiadzie dla DW powiedział, że podał Pauliczence broń, której tamten użył do zastrzelenia wszystkich trzech mężczyzn, to w sądzie oświadczył, że nie dotykał tej broni. Powiedział też, że nie zdawał sobie sprawy z tego, że trzej przeciwnicy Łukaszenki zostali porwani po to, by ich zabić.