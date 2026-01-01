Szpitale "zapełnione ofiarami". Dziesiątki osób nie żyją, około stu rannych

Eksplozja w kurorcie narciarskim Crans-Montana w Szwajcarii Źródło: TVN24

Do tragedii doszło w sylwestrową noc około godziny 1.30 w miejscowości Crans-Montana. Wybuch nastąpił w barze La Constellation.

Policja informuje, że kilkadziesiąt osób uznaje się za zmarłe, a ponad 100 zostało rannych - podała w czwartek agencja Reutera. Stan większości poszkodowanych ma być poważny. Lekarz z ratunkowych sił powietrznych powiedział telewizji RTS, że szpitale są "zapełnione ofiarami, które doznały poparzeń".

Według wstępnych danych prawdopodobną przyczyną mogło być użycie środków pirotechnicznych.

W chwili wybuchu w barze przebywało ponad 100 osób – poinformował rzecznik policji.

Przyczyną mogło być użycie środków pirotechnicznych

Jak podało kilka źródeł, na które powołał się portal Rhonefm, w środku nocy w sylwestra doszło do jednej lub kilku eksplozji, na skutek czego wybuchł pożar. W celu przetransportowania rannych zmobilizowano kilka śmigłowców. Jeden ze świadków powiedział portalowi, że z miasta Sion wysłano "niesprecyzowaną liczbę" karetek pogotowia.

Obszar, gdzie doszło do tragicznego zdarzenia, został całkowicie zamknięty, a nad Crans-Montana wprowadzono strefę zakazu lotów.

"Rozegrała się tu scena absolutnego chaosu"

Reporterka BBC relacjonowała z miejsca zdarzenia, że bar, w którym wybuchł pożar, jest "prawdziwą instytucją". Istnieje co najmniej od 40 lat.

- To naprawdę duży bar, ma piętro z ekranami telewizyjnymi, gdzie ludzie oglądają mecze piłkarskie. Na dole pewnie ludzie tańczyli i pili - przekazała Silvia Costeloe.

Dziennikarka rozmawiała z osobami, które słyszały wybuch, a potem sygnał karetek.

- Jeden mężczyzna powiedział mi, że zastanawiał się, czy karetki nie przyjechały, bo ludzie za dużo wypili. Niestety, wczoraj wieczorem rozegrała się tu scena absolutnego chaosu - mówiła.

