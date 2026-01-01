Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Szpitale "zapełnione ofiarami". Dziesiątki osób nie żyją, około stu rannych

Eksplozja w kurorcie narciarskim w Szwajcarii
Eksplozja w kurorcie narciarskim Crans-Montana w Szwajcarii
Źródło: TVN24
Rośnie liczba zabitych i rannych w wyniku eksplozji w barze w popularnym kurorcie narciarskim Crans-Montana w południowej Szwajcarii. Policja poinformowała o kilkudziesięciu zmarłych i ponad 100 rannych. Do zdarzenia doszło w sylwestrową noc.

Do tragedii doszło w sylwestrową noc około godziny 1.30 w miejscowości Crans-Montana. Wybuch nastąpił w barze La Constellation.

Policja informuje, że kilkadziesiąt osób uznaje się za zmarłe, a ponad 100 zostało rannych - podała w czwartek agencja Reutera. Stan większości poszkodowanych ma być poważny. Lekarz z ratunkowych sił powietrznych powiedział telewizji RTS, że szpitale są "zapełnione ofiarami, które doznały poparzeń".

Eksplozja w kurorcie
Eksplozja w kurorcie narciarskim w Szwajcarii
Eksplozja w kurorcie narciarskim w Szwajcarii
Źródło: ALESSANDRO DELLA VALLE/EPA/PAP
Eksplozja w kurorcie narciarskim w Szwajcarii
Eksplozja w kurorcie narciarskim w Szwajcarii
Źródło: ALESSANDRO DELLA VALLE/EPA/PAP
Eksplozja w kurorcie narciarskim w Szwajcarii
Eksplozja w kurorcie narciarskim w Szwajcarii
Źródło: ALESSANDRO DELLA VALLE/EPA/PAP
Eksplozja w kurorcie narciarskim w Szwajcarii
Eksplozja w kurorcie narciarskim w Szwajcarii
Źródło: ALESSANDRO DELLA VALLE/EPA/PAP
Eksplozja w kurorcie narciarskim w Szwajcarii
Eksplozja w kurorcie narciarskim w Szwajcarii
Źródło: ALESSANDRO DELLA VALLE/EPA/PAP

Według wstępnych danych prawdopodobną przyczyną mogło być użycie środków pirotechnicznych.

W chwili wybuchu w barze przebywało ponad 100 osób – poinformował rzecznik policji.

Miejscowość Crans-Montana w Szwajcarii
Miejscowość Crans-Montana w Szwajcarii
Źródło: Shutterstock

Przyczyną mogło być użycie środków pirotechnicznych

Jak podało kilka źródeł, na które powołał się portal Rhonefm, w środku nocy w sylwestra doszło do jednej lub kilku eksplozji, na skutek czego wybuchł pożar. W celu przetransportowania rannych zmobilizowano kilka śmigłowców. Jeden ze świadków powiedział portalowi, że z miasta Sion wysłano "niesprecyzowaną liczbę" karetek pogotowia.

Źródło: Google Maps
Klatka kluczowa-131380
Crans-Montana w Szwajcarii
Źródło: Reuters

Obszar, gdzie doszło do tragicznego zdarzenia, został całkowicie zamknięty, a nad Crans-Montana wprowadzono strefę zakazu lotów.

"Rozegrała się tu scena absolutnego chaosu"

Reporterka BBC relacjonowała z miejsca zdarzenia, że bar, w którym wybuchł pożar, jest "prawdziwą instytucją". Istnieje co najmniej od 40 lat.

- To naprawdę duży bar, ma piętro z ekranami telewizyjnymi, gdzie ludzie oglądają mecze piłkarskie. Na dole pewnie ludzie tańczyli i pili - przekazała Silvia Costeloe.

Dziennikarka rozmawiała z osobami, które słyszały wybuch, a potem sygnał karetek.

- Jeden mężczyzna powiedział mi, że zastanawiał się, czy karetki nie przyjechały, bo ludzie za dużo wypili. Niestety, wczoraj wieczorem rozegrała się tu scena absolutnego chaosu - mówiła.

OGLĄDAJ: Powitaj z nami Nowy Rok. Oglądaj TVN24
Nowy Rok

Powitaj z nami Nowy Rok. Oglądaj TVN24

Nowy Rok
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: js, tas/akr

Źródło: PAP, Reuters, BBC

Źródło zdjęcia głównego: ALESSANDRO DELLA VALLE/EPA/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Szwajcaria
Czytaj także:
imageTitle
Krytykują Sabalenkę, a ona swoje. "Następny mecz zróbmy w innym formacie"
Najnowsze
Policjanci zatrzymali 39-latka
Rowerzysta zginął, kierowca próbował uciec. Sąd zdecydował o areszcie
WARSZAWA
Policja (zdjęcie ilustracyjne), taśma, radiowóz
Mężczyzna śmiertelnie raniony nożem, trzy osoby zatrzymane
Poznań
Pociąg utknął koło Nidzicy
Pociąg utknął koło Nidzicy, pasażerowie bez ogrzewania
Olsztyn
Do zdarzenia doszło w Nowym Dworze Mazowieckim (zdjęcie ilustracyjne)
W zgliszczach znaleźli ciało mężczyzny
Kraków
Jeszcze przed przyjazdem służb ewakuowało się 19 osób
Ogień na poddaszu hotelu, ewakuowało się kilkanaście osób
Poznań
Strażnicy miejscy zajęli się zagubioną seniorką
Wystarczył telefon. 86-latka i 90-latek bezpiecznie wrócili do swoich rodzin
WARSZAWA
Dachowanie po zderzeniu w Alejach Jerozolimskich
Zderzył się z innym autem i dachował. Był pijany
WARSZAWA
Śnieg, wiatr, zawieje, zamiecie
Nowy Rok z zagrożeniami ze strony pogody
METEO
imageTitle
Terminarz meczów Polski w United Cup 2026
EUROSPORT
noworodek shutterstock_1426845299
Kolejna porodówka zamknięta
Rzeszów
Most nad Świdrem
Porozumienie samorządów. Stuletni most przejdzie modernizację
WARSZAWA
ulica ludzie slonce pasy shutterstock_565189495
Droższe przesyłki, zmiany dla pracowników, rewolucja dla firm
Łukasz Figielski
Prawie 16 mężczyzna spędzi w więzieniu
Ukrywał się dwa lata, w więzieniu spędzi 16
Rzeszów
Mężczyzna stracił duże pieniądze
Rozkochał w sobie i oszukał kilkanaście osób
Poznań
imageTitle
San Antonio Spurs wrócili na zwycięską ścieżkę. Sochan bez minut
EUROSPORT
pieniadze pln kalkulator podatki shutterstock_1449753521_S
Nowa płaca minimalna. Ile na rękę?
BIZNES
Do zdarzenia doszło w Braniewie
Fajerwerki uderzyły w sklep, wybuchł pożar
Olsztyn
Choinka na placu Zamkowym (zdj. ilustracyjne)
Pożar choinki na placu Zamkowym. "Efekt wystrzałów petard i fajerwerków"
WARSZAWA
straz pozarna shutterstock_2713607005
"Skala jest olbrzymia". Jedna noc i kilkaset wyjazdów na interwencję
Polska
Władimir Putin
Rzekomy atak na rezydencję Putina. Ustalenia CIA
Świat
Książki polecane na 2026
Co czytać, żeby przetrwać. Pytamy pisarzy, naukowców, dziennikarzy
Anna Zaleska
Wypadek (zdjęcie ilustracyjne)
Tragiczny wypadek. Nie żyje 31-letni mężczyzna, trzy osoby ranne
Kraków
Turystce z Polski pomogli słowaccy ratownicy
Akcja ratunkowa w sylwestrową noc na Babiej Górze
Świat
imageTitle
Joshua wypisany ze szpitala. "Targają nim emocje po stracie przyjaciół"
EUROSPORT
Reporterka TVN24 Agata Adamek z zasypanej Mławy
Polska pod śniegiem w Nowy Rok. "Życie jest trudne w Mławie"
METEO
Policja (zdj. ilustracyjne)
Atak na taksówkarza, mężczyzna nie żyje
Olsztyn
Łabędzie
Łabędzie z ptasią grypą. Wyznaczono strefę zakażenia
Białystok
Mróz, zimno, lód, noc
Lodowaty przełom roku. Miejscami prawie -20 stopni
METEO
Pożar w domku działkowym w Cieksynie
Spłonęło poddasze, pękła też rura i woda zalała parter
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica