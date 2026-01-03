Zarzuty po śmierci w płomieniach w Szwajcarii. Dwoje podejrzanych

Nagrania i zdjęcia z początku pożaru w Szwajcarii

1 stycznia około godzinie 2 w nocy barze Le Constellation w Crans-Montanie wybuchł pożar. W jego wyniku zginęło 40 osób, a 119 zostało rannych.

Jak poinformowała w sobotnim oświadczeniu prokuratura z Valais, kierownicy baru - francuska para - są od teraz podejrzani o nieumyślne spowodowanie śmierci i uszczerbku na zdrowiu wielu osób oraz pożaru w wyniku zaniedbań.

Pierwsze ustalenia przyczyn tragedii

Z pierwszych ustaleń wynika, że bezpośrednią przyczyną pożaru, który ogarnął dwupoziomowy bar w noc sylwestrową, były iskry z zimnych ogni przenoszonych z butelkami od szampana. Jak ustaliły media, sufit pomieszczenia wykończono pianką izolacyjną, użytą najprawdopodobniej do wygłuszenia sali.

Nisko zawieszony sufit szybko w związku z tym zajął się ogniem i lokal okazał się śmiertelną pułapką. Młodzi ludzie spłonęli żywcem lub udusili się dymem. Ucieczka stamtąd była bardzo utrudniona z powodu wąskich schodów i przejścia.

Przedmiotem dochodzenia będzie przede wszystkim to, czy materiał, z którego wykonany został sufit odpowiadał normom bezpieczeństwa i czy wolno było tam używać sztucznych ogni. Ponadto śledczy sprawdzą, czy stosowano tam wszystkie wymagane środki bezpieczeństwa.

