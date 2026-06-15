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Świat

Wybite szyby, podpalane samochody. Starcia z policją w środku Europy

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Aktywiści sprzeciwiający się szczytowi G7 starli się z policją w Genewie, 14 czerwca 2026
Genewa. Starcia z policją przeciwników szczytu G7 planowanego we Francji
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/CYRIL ZINGARO
Przed szczytem G7, który rozpoczyna się dziś we francuskim Evian-les-Bains, w sąsiedniej Szwajcarii odbyła się demonstracja przeciwników kapitalizmu i globalizacji. Po tym, jak uczestnicy protestu zaczęli podpalać samochody i wybijać szyby, doszło do starć z policją.

Szczyt państw G7 odbywa się między 15 a 17 czerwca w Evian-les-Bains nad Jeziorem Genewskim. Obecność zapowiedzieli przywódcy Francji, Wielkiej Brytanii, Kanady, Niemiec, Włoch, Japonii i Stanów Zjednoczonych, a także Unii Europejskiej. W ostatnich latach spotkaniom liderów tych wysoko rozwiniętych, zamożnych państw towarzyszą protesty przeciwników kapitalizmu, globalizacji, zmian klimatycznych i nierówności.

W niedzielę demonstranci wyszli na ulice Genewy, odległej o ok. 40 kilometrów od miejsca spotkania "siódemki". Doszło do starć z policją.

Inny termin, lista gości, kolacja w Wersalu. Politico: dostosowują szczyt G7 pod Trumpa
Dowiedz się więcej:

Inny termin, lista gości, kolacja w Wersalu. Politico: dostosowują szczyt G7 pod Trumpa

BIZNES

Użyto gazu łzawiącego i armatek wodnych

Demonstracja, jak podaje "Le Monde", rozpoczęła się pokojowo, a jej uczestnicy maszerowali z transparentami głoszącymi "Nie dla G7 i wszelkich imperialistycznych sojuszy!" czy "Przerwać G7". W rozmowie z Reutersem uczestnicy protestów mówili, że są tu, by "sprzeciwić się G7 jako symbolowi skoncentrowanej władzy politycznej i gospodarczej". - Dla mnie to spotkanie bogaczy, które po raz kolejny pokazuje, jak bogaci mogą stać się jeszcze bogatsi, podczas gdy biedni pozostają w tyle - mówiła agencji jedna z demonstrantek, Pippa Saugy.

Na ulicach pojawiły się setki policjantów. Mattia Piccard, z którą rozmawiał Reuters, wyraziła pogląd, że jest to próba "zastraszenia ludzi i zniechęcenia ich do wychodzenia na protesty". Według francuskiego radia RFI władze Genewy chciały zapobiec powtórce wydarzeń z 2003 roku, kiedy to zamieszki w szwajcarskim mieście spowodowały szkody warte miliony franków szwajcarskich.

Teraz wiele witryn sklepów czy budynków użyteczności publicznej zabito deskami, a trasę marszu wyznaczono z dala od ekskluzywnych butików. Choć większość z 20 tysięcy zebranych według relacji mediów zachowywała się pokojowo, to z czasem pojedyncze osoby zaczęły przedzierać się przez tłum, podpalając samochody i wybijając szyby.

Genewa. Starcia przeciwników szczytu G7 z policją. 14 czerwca 2026 roku
Genewa. Starcia przeciwników szczytu G7 z policją. 14 czerwca 2026 roku
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
Aktywiści sprzeciwiający się szczytowi G7 starli się z policją w Genewie, 14 czerwca 2026
Aktywiści sprzeciwiający się szczytowi G7 starli się z policją w Genewie, 14 czerwca 2026
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/CYRIL ZINGARO

Do rozproszenia tłumu użyto gazu łzawiącego i armatek wodnych. Dziennik "Le Monde" - powołując się na genewską policję, podaje, że służby skonfiskowały noże, siekiery, pojemniki z gazem i ładunki pirotechniczne.

Aktywiści sprzeciwiający się szczytowi G7 starli się z policją podczas demonstracji
Aktywiści sprzeciwiający się szczytowi G7 starli się z policją podczas demonstracji
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/CYRIL ZINGARO

Gazeta relacjonuje, że na końcu pochodu wieziono gigantyczną kukłę Donalda Trumpa, pomalowaną czerwoną farbą, przedstawiającą krew sączącą się z jego oczu i ust. Kukła trzymała w dłoni kieliszek z napisem "Kuba".

Źródło: Le Monde, Reuters, RFI
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Tagi:
G7FrancjaSzwajcaria
Ewa Żebrowska
Ewa Żebrowska
Dziennikarka tvn24.pl
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