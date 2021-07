Delegacje USA i Rosji spotkały się w Genewie. Dyskusja na temat stabilności strategicznej

Rozmowy wysłanników Waszyngtonu i Moskwy odbyły się w siedzibie amerykańskiej misji dyplomatycznej w Genewie, a delegacjom przewodniczyli zastępca sekretarza stanu USA Wendy Sherman i wiceminister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Riabkow. Był to pierwszy od prawie roku bezpośredni dialog obu stron, dotyczący stabilności nuklearnej.

Według agencji TASS Riabkow wyraził zadowolenie z przebiegu dyskusji na temat złagodzenia napięć między największymi światowymi potęgami nuklearnymi i zaznaczył, że Stany Zjednoczone "wykazały gotowość do konstruktywnego dialogu". Z kolei rzecznik Departamentu Stanu Ned Price powiedział, że rozmowy były "profesjonalne i merytoryczne".

Biden i Putin zmierzają do "kontroli zbrojeń i redukcji ryzyka"

Agencja Reutera przypomina, że powrót do rozmów o stabilności strategicznej uzgodnili prezydenci USA i Rosji Joe Biden i Władimir Putin podczas ich spotkania w Genewie, które odbyło się 16 czerwca. Obaj przywódcy we wspólnym oświadczeniu zapewnili wówczas, że chcą "położyć podwaliny pod przyszłe środki kontroli zbrojeń i redukcji ryzyka".

Rosyjskie obawy w sprawie modyfikacji amerykańskich ciężkich bombowców

Z dziennikarzami w Genewie rozmawiał Andriej Baklicki, pracownik naukowy w Centrum Zaawansowanych Studiów Amerykańskich w Moskiewskim Państwowym Instytucie Stosunków Międzynarodowych, który powiedział, że "obie strony zaczynają praktycznie od zera". - To było pierwsze spotkanie, przywitanie i próba ustalenia podstawowych zagadnień – mówił.

Jako przykład spraw do omówienia podał obawy Rosji związane z rozwojem amerykańskiego arsenału nuklearnego. - Rosja nadal ma obawy związane z amerykańską modyfikacją ciężkich bombowców i wyrzutni do pocisków balistycznych, i to już od jakiegoś czasu - sprecyzował Baklicki.