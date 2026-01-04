Wszystkie ofiary pożaru zidentyfikowane. Najnowsze informacje

Wszczęto śledztwo przeciwko właścicielom baru w Szwajcarii. Relacja reportera TVN24 Źródło: TVN24

W niedzielę szwajcarska policja poinformowała, że zidentyfikowała już wszystkie ofiary pożaru, który wybuch w barze Le Constellation w sylwestrową noc. W tragedii zginęło łącznie 21 obywateli Szwajcarii, dziewięciu obywateli Francji (w tym osoba z obywatelstwem francusko-szwajcarskim oraz legitymująca się trzema paszportami: francuskim, izraelskim i brytyjskim).

Ponadto życie w pożarze straciło sześcioro Włochów (w tym osoba z obywatelstwem włoskim i Emiratów Arabskich), a także Belg, Portugalczyk, Rumun i obywatel Turcji. Najmłodsza z ofiar miała 14 lat, a najstarsza - 39 lat.

Rząd Włoch zapowiedział, że w poniedziałek samolot włoskich sił powietrznych zabierze do Mediolanu trumny ze zwłokami włoskich ofiar pożaru.

Trwa śledztwo przeciwko właścicielom baru

W pożarze, który wybuchł około 1.30 w nocy ze środy na czwartek w barze Le Constellation w Crans-Montanie, zginęło 40 osób, a 119 zostało rannych. Stan zdrowia wielu z nich określa się jako ciężki albo bardzo ciężki.

W niedzielę setki osób oddały hołd ofiarom katastrofy w cichym marszu, który przeszedł ulicami szwajcarskiego kurortu.

Ludzie oddali hołd ofiarom pożaru w barze Le Constellation w Crans-Montana w Szwajcarii Źródło: PAP/EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Prokuratura szwajcarskiego kantonu Valais wszczęła śledztwo przeciwko dwojgu właścicielom lokalu w centrum Crans-Montana, w którym doszło do pożaru. Podano, że są podejrzani o nieumyślne spowodowanie śmierci i uszczerbku na zdrowiu wielu osób oraz pożaru w wyniku zaniedbań. Są to obywatele Francji - 49-letni mężczyzna i 40-letnia kobieta.

