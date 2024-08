Celowo zatopili amunicję. Teraz oferują duże pieniądze za pomysł, jak ją wydobyć

Szwajcarskie władze szukają bezpiecznych oraz przyjaznych dla środowiska pomysłów na pozbycie się z lokalnych jezior zrzuconej do nich przed laty amunicji. Propozycje zbierają w ramach konkursu ogłoszonego przez Federalny Urząd Zamówień Obronnych (The Federal Office for Defence Procurement) na początku sierpnia. Zgłoszenia można wysyłać do lutego 2025 roku. Ogłoszenie wyników planowane jest na kwiecień.